«Положил между сидениями»: в Приморье честный инспектор ДПС отказался от взятки

В отношении водителя большегруза было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 291.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Покушение на мелкое взяточничество). Известно, что мужчина уже признал свою вину и раскаялся. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.