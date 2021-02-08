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Posted 8 февраля 2021, 10:19

Published 8 февраля 2021, 10:19

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

«Положил между сидениями»: в Приморье честный инспектор ДПС отказался от взятки

8 февраля 2021, 10:19
Сюжет
Происшествие
В Приморье честный инспектор ДПС отказался от взятки в 10 тысяч рублей.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, деньги сотруднику ГИБДД предлагал водитель большегруза, совершивший административное правонарушение.

Сообщается, что происшествие случилось в Октябрьском округе.

Инспектор ДПС остановил для проверки большегруз марки VOLVO. Взглянув на документы водителя, полицейский заметил несоответствие фактического номера рамы полуприцепа с номером рамы, указанным на бумаге. После этого страж порядка попросил шофёра пройти в служебный автомобиль для составления протокола.

Сев в машину, 57-летний мужчина достал 10 тысяч и положил между передними сидениями. Однако честный инспектор не стал брать деньги, а доложил о случившемся руководству.

В отношении водителя большегруза было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 291.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Покушение на мелкое взяточничество). Известно, что мужчина уже признал свою вину и раскаялся. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Также приморец был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками). Теперь ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в городе Артёме предприниматель попытался дать взятку сотруднику полиции за непривлечение к административной ответственности, однако честный страж порядка отказался от денег. Теперь нерадивому бизнесмену грозит реальный срок.

#Новости#Происшествие
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