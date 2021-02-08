В Приморском крае проверяют сообщения о возможном минировании школ

Отметим, что 8 февраля с самого утра в ряде регионов Дальнего Востока в правоохранительные органы поступает информация о якобы заложенных взрывных устройствах в школах. Так, пишет ТАСС, в Сахалинской области власти отменили уроки для учащихся в первую смену детей — всего были эвакуированы 149 школ. Также были отменены уроки в школах Благовещенска.