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Posted 8 февраля 2021, 01:41

Published 8 февраля 2021, 01:41

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

В Приморском крае проверяют сообщения о возможном минировании школ

В Приморском крае проверяют сообщения о возможном минировании школ

8 февраля 2021, 01:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Приморская полиция получила сообщения о минировании нескольких школ по краю. Кинологи с собаками осматривают здания. Подобная информация поступает сегодня в правоохранительные органы по всему Дальнему Востоку.

В ряде школ региона отменены занятия из-за сообщений о возможном нахождении там взрывных устройств. Так, официально сообщается об отмене уроков и проведении осмотра школ в Спасском районе.

«Школы обследуют кинологи со специально обученными собаками. Об отмене занятий проинформировали только Спасск-Дальний и Спасский район», — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Тем не менее в целом в Приморском крае сохраняется спокойная обстановка, уроки продолжают идти.

«Занятия проходят в штатном режиме», — прокомментировали обстановку в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что 8 февраля с самого утра в ряде регионов Дальнего Востока в правоохранительные органы поступает информация о якобы заложенных взрывных устройствах в школах. Так, пишет ТАСС, в Сахалинской области власти отменили уроки для учащихся в первую смену детей — всего были эвакуированы 149 школ. Также были отменены уроки в школах Благовещенска.

Напомним, в феврале прошлого года «Восток-Медиа» писало об эвакуации во Владивостоке 12 школ из-за появившейся информации о минировании учебных заведений.

#Новости#Происшествие#Терроризм
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