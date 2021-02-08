В Приморском крае проверяют сообщения о возможном минировании школ

Posted 8 февраля 2021, 01:41
Published 8 февраля 2021, 01:41
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
В ряде школ региона отменены занятия из-за сообщений о возможном нахождении там взрывных устройств. Так, официально сообщается об отмене уроков и проведении осмотра школ в Спасском районе.
«Школы обследуют кинологи со специально обученными собаками. Об отмене занятий проинформировали только Спасск-Дальний и Спасский район», — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
Тем не менее в целом в Приморском крае сохраняется спокойная обстановка, уроки продолжают идти.
«Занятия проходят в штатном режиме», — прокомментировали обстановку в пресс-службе краевого правительства.
Отметим, что 8 февраля с самого утра в ряде регионов Дальнего Востока в правоохранительные органы поступает информация о якобы заложенных взрывных устройствах в школах. Так, пишет ТАСС, в Сахалинской области власти отменили уроки для учащихся в первую смену детей — всего были эвакуированы 149 школ. Также были отменены уроки в школах Благовещенска.
Напомним, в феврале прошлого года «Восток-Медиа» писало об эвакуации во Владивостоке 12 школ из-за появившейся информации о минировании учебных заведений.