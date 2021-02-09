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Posted 9 февраля 2021, 00:41

Published 9 февраля 2021, 00:41

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Снег с крыши магазина в Приморье упал на голову ребёнка: дело проверит прокуратура

Снег с крыши магазина в Приморье упал на голову ребёнка: дело проверит прокуратура

9 февраля 2021, 00:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На ребёнка упал снег с крыши магазина на улице Ручейной в Находке. Информация об этом появилась в социальных сетях и СМИ, после чего делом заинтересовалась прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, городская прокуратура сейчас проверяет исполнение закона о благоустройстве и требованиях безопасности для организации торговли и оказания услуг.

Представители надзорного ведомства оценят то, как собственник и арендатор здания выполняли условия по очистке крыши и прилегающих территорий от снега и наледи.

В прокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мэр Владивостока Олег Гуменюк встретился с жителями Русского острова — они пожаловались главе города на работу управляющей компании. Граждане отметили, что обслуживающая организация бездействовала во время непогоды, а также регулярно не справляется со своими обязанностями.

Жители Воеводы, Мелководного и Подножья рассказали, что уже несколько месяцев пытаются сменить управляющую компанию. Дома в этих населённых пунктах обслуживает «Рост-Комфорт».

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