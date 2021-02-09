Снег с крыши магазина в Приморье упал на голову ребёнка: дело проверит прокуратура

Posted 9 февраля 2021, 00:41
Published 9 февраля 2021, 00:41
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Как рассказали в ведомстве, городская прокуратура сейчас проверяет исполнение закона о благоустройстве и требованиях безопасности для организации торговли и оказания услуг.
Представители надзорного ведомства оценят то, как собственник и арендатор здания выполняли условия по очистке крыши и прилегающих территорий от снега и наледи.
В прокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мэр Владивостока Олег Гуменюк встретился с жителями Русского острова — они пожаловались главе города на работу управляющей компании. Граждане отметили, что обслуживающая организация бездействовала во время непогоды, а также регулярно не справляется со своими обязанностями.
Жители Воеводы, Мелководного и Подножья рассказали, что уже несколько месяцев пытаются сменить управляющую компанию. Дома в этих населённых пунктах обслуживает «Рост-Комфорт».