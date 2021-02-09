Снег с крыши магазина в Приморье упал на голову ребёнка: дело проверит прокуратура

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мэр Владивостока Олег Гуменюк встретился с жителями Русского острова — они пожаловались главе города на работу управляющей компании. Граждане отметили, что обслуживающая организация бездействовала во время непогоды, а также регулярно не справляется со своими обязанностями.