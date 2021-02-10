Новую линию электропередач проложат вдоль улицы Калинина во Владивостоке

Posted 10 февраля 2021, 03:01
Published 10 февраля 2021, 03:01
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Линия электропередач будет проходить между подстанцией Луговая и подстанцией Чуркин. Сообщается, что к настоящему моменту уже было вырыто около 300 метров траншей, несмотря на то, что за зимние месяцы грунт промерз. Глубина выкопанных траншей составляет 1,2 метра. К работам по прокладыванию ЛЭП привлечено 7 единиц тяжелой техники.
«Для минимизации сроков строительства и не допущения заторов по улице Калинина принято решение проводить работы в районе домов 1, 2, 3, 4 по данной улице с 8 по 11 февраля круглосуточно. Жителей домов просят отнестись с пониманием к временным неудобствам», — уведомляет краевое правительство.
Напомним, прошедший в ноябре прошлого года во Владивостоке ледяной дождь нанес существенный ущерб линиям электропередач на Чуркине. Жители этой части города вынуждены были несколько суток жить без света, как писало тогда «Восток-Медиа».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о начале работ по сооружению новой ЛЭП в Первомайском районе Владивостока. Объект должен будет облегчить нагрузку на электросеть в случае новых отключений света.