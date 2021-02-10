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Posted 10 февраля 2021, 03:01

Published 10 февраля 2021, 03:01

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Новую линию электропередач проложат вдоль улицы Калинина во Владивостоке

Новую линию электропередач проложат вдоль улицы Калинина во Владивостоке

10 февраля 2021, 03:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Электричество
Во Владивостоке в районе ул. Калинина прокладывается новая подземная линия электропередач (ЛЭП). Объект будет иметь напряжение в 35 кВт и должен повысить надежность электроснабжения в этой части Владивостока, как рассказали в правительстве Приморского края.

Линия электропередач будет проходить между подстанцией Луговая и подстанцией Чуркин. Сообщается, что к настоящему моменту уже было вырыто около 300 метров траншей, несмотря на то, что за зимние месяцы грунт промерз. Глубина выкопанных траншей составляет 1,2 метра. К работам по прокладыванию ЛЭП привлечено 7 единиц тяжелой техники.

«Для минимизации сроков строительства и не допущения заторов по улице Калинина принято решение проводить работы в районе домов 1, 2, 3, 4 по данной улице с 8 по 11 февраля круглосуточно. Жителей домов просят отнестись с пониманием к временным неудобствам», — уведомляет краевое правительство.

Напомним, прошедший в ноябре прошлого года во Владивостоке ледяной дождь нанес существенный ущерб линиям электропередач на Чуркине. Жители этой части города вынуждены были несколько суток жить без света, как писало тогда «Восток-Медиа».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о начале работ по сооружению новой ЛЭП в Первомайском районе Владивостока. Объект должен будет облегчить нагрузку на электросеть в случае новых отключений света.

#Новости#Общество#Электричество#Владивосток
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