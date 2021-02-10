Новую линию электропередач проложат вдоль улицы Калинина во Владивостоке

Линия электропередач будет проходить между подстанцией Луговая и подстанцией Чуркин. Сообщается, что к настоящему моменту уже было вырыто около 300 метров траншей, несмотря на то, что за зимние месяцы грунт промерз. Глубина выкопанных траншей составляет 1,2 метра. К работам по прокладыванию ЛЭП привлечено 7 единиц тяжелой техники.