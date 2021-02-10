«Я её нашла»: жительница Приморья не устояла перед соблазном и попала под статью

Posted 10 февраля 2021, 09:52
Published 10 февраля 2021, 09:52
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе ОМВД России по городу Артёму, всё началось с того, что в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что некто похищает деньги с её банковского счёта. Общая сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.
Стражи порядка провели расследование и вскоре вышли на след подозреваемого. Им оказалась 32-летняя женщина. Она была задержана и доставлена в отделение, где и призналась в содеянном.
Выяснилось, что на автобусной остановке она нашла банковскую карту. Не устояв перед искушением, женщина забрала находку себе и в течение нескольких дней расплачивалась с её помощью за покупки.
Теперь в отношении предприимчивой дамы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба гражданину). Если вина женщины будет доказана, она может лишиться свободы на срок до пяти лет. Пока что с неё взята подписка о невыезде.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что юный приморец обвиняется в краже денег у своего родственника.