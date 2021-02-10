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Posted 10 февраля 2021, 09:52

Published 10 февраля 2021, 09:52

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

«Я её нашла»: жительница Приморья не устояла перед соблазном и попала под статью

10 февраля 2021, 09:52
Сюжет
Происшествие
Большие неприятности грозят 32-летней жительнице Артёма, которая не устояла перед соблазном и взяла чужое. Теперь на женщину заведено уголовное дело – её подозревают в мошенничестве.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе ОМВД России по городу Артёму, всё началось с того, что в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что некто похищает деньги с её банковского счёта. Общая сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.

Стражи порядка провели расследование и вскоре вышли на след подозреваемого. Им оказалась 32-летняя женщина. Она была задержана и доставлена в отделение, где и призналась в содеянном.

Выяснилось, что на автобусной остановке она нашла банковскую карту. Не устояв перед искушением, женщина забрала находку себе и в течение нескольких дней расплачивалась с её помощью за покупки.

Теперь в отношении предприимчивой дамы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба гражданину). Если вина женщины будет доказана, она может лишиться свободы на срок до пяти лет. Пока что с неё взята подписка о невыезде.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что юный приморец обвиняется в краже денег у своего родственника.

#Новости#Происшествие
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