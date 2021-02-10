«Я её нашла»: жительница Приморья не устояла перед соблазном и попала под статью

Теперь в отношении предприимчивой дамы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба гражданину). Если вина женщины будет доказана, она может лишиться свободы на срок до пяти лет. Пока что с неё взята подписка о невыезде.