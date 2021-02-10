Жителей Владивостока попросили рассказать об опасных для жизни местах

Posted 10 февраля 2021, 00:54
Published 10 февраля 2021, 00:54
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Информировать об опасных местах детского зимнего отдыха гражданам предлагается в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». Помимо мест, где могут пострадать дети, мероприятие также охватывает другие объекты, на которых возможно травмирование или гибель любого человека.
«Акция „Безопасность детства“ призвана выявить потенциально опасные места, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни детей и взрослых, таких как заброшенные карьеры и стройки, аварийные здания и сооружения, площадки, неогороженные места проведения аварийных работ, незакрытые колодцы и многие другие бесхозные объекты с открытым доступом», — говорится на сайте администрации Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлом году в рамках программы «1000 дворов» на некоторых придомовых территориях появились новые площадки или были отремонтированы старые, как сообщало тогда «Восток-Медиа».