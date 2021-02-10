Жителей Владивостока попросили рассказать об опасных для жизни местах

«Акция „Безопасность детства“ призвана выявить потенциально опасные места, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни детей и взрослых, таких как заброшенные карьеры и стройки, аварийные здания и сооружения, площадки, неогороженные места проведения аварийных работ, незакрытые колодцы и многие другие бесхозные объекты с открытым доступом», — говорится на сайте администрации Владивостока.