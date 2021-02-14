Картина дня в Приморье: ухудшение погоды, новые назначения и COVID-статистика

Глава «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Андрей Карташов станет директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком». Ранее этот пост занимал Александр Логинов — он возглавит филиал в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что Карташов уже работал на Дальнем Востоке: в 1997 году он окончил ДВГУ по специальности «Финансы и кредит», после чего два года работал в государственной налоговой инспекции, а потом в ОАО «Электросвязь» во Владивостоке. В 2002 году стал главным бухгалтером «Дальсвязи», а в 2006 — главным бухгалтером «ЦентрТелеком».