Картина дня в Приморье: ухудшение погоды, новые назначения и COVID-статистика

Posted 14 февраля 2021, 11:07
Published 14 февраля 2021, 11:07
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Ухудшение погоды
Синоптики озвучили прогноз погоды на начало новой недели во Владивостоке. По словам специалистов, с 15 по 17 февраля приморская столица окажется под действием циклона — в городе ожидается сильный ветер и снег, на дорогах появится гололедица и снежные накаты. Температура понизится до -16 градусов, но к середине недели потеплеет, прекратятся осадки, штормовой ветер сойдёт на нет.
Новые назначения
Глава «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Андрей Карташов станет директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком». Ранее этот пост занимал Александр Логинов — он возглавит филиал в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что Карташов уже работал на Дальнем Востоке: в 1997 году он окончил ДВГУ по специальности «Финансы и кредит», после чего два года работал в государственной налоговой инспекции, а потом в ОАО «Электросвязь» во Владивостоке. В 2002 году стал главным бухгалтером «Дальсвязи», а в 2006 — главным бухгалтером «ЦентрТелеком».
COVID-статистика
За последние сутки в Приморском крае зафиксировали 130 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в регионе заболели 38 887 человек. В приморском оперштабе сообщили, что число выздоровевших за день превысило число заболевших — 197 человек выписаны из больниц, всего выздоровели — 31 523 человека. Три человека скончались. Жертвами заболевания с начала распространения инфекции в крае стали 591 человек.