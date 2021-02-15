«Снег, не снег. Встали и пошли»: что мы помним о зимах Владивостока

Posted 15 февраля 2021, 02:44
Published 15 февраля 2021, 02:44
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Однако горожане постарше (из тех, про которых принято писать, мол, «старожилы не припомнят») скажут вам, что 50-55 лет назад, в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века снежные, холодные зимы со множеством снегопадов, сугробами и ветром были чем-то само собой разумеющимся. Редакция «Восток-Медиа» собрала немного субъективных воспоминаний о том, как преодолевали владивостокцы такую погоду… Предадимся ностальгии?
Многие рассказывают, как в то время в снегопад внимательно слушали утром проводное радио — только по нему можно было узнать, отменяются в этот день занятия для школьников или нет, и для всех классов или только для начальных. Многие младшеклассники такого объявления ждали с затаенной радостью, ведь можно было спокойно с самого утра бежать на улицу с санками. Но некоторых такие объявления не радовали — родителям не с кем было оставить ребенка, и приходилось тащить его с собой на работу. В переполненном транспорте, а то и пешком.
«Припоминаю, как в году эдак 1975-м папа вел меня в детсад и прикрывал портфелем мне лицо от метели».
«Было начало 80-х. Бабушка была учительницей начальных классов. Понятно, что в школу я ходила всегда. А потом еще после уроков вместе с бабушкой мы провожали по домам детей… Снег, не снег. Встала и пошла».
«В такую погоду папа вставал раньше всех — мы жили в частном доме — и прочищал дорожку от двери до калитки. Потом он шел на работу, рано, выходил в семь утра, чтобы успеть. Часто ему приходилось идти пешком — работал он в центре города, на Пограничной, а жили мы на „Заре“. В такую погоду троллейбусы № 1 и 3 редко могли одолеть подъем со Второй Речки, а автобусы просто и не пытались. Это был год примерно 1974-75-й».
«Да, про автобусы так и есть, правда, это уже в 80-е было. В снегопады все автобусы пускали по одному маршруту, вот как сейчас помню голос водителя, объявляющего на каждой остановке: „Автобус идет по маршруту ‚Адмирала Фокина — Русская‘ со всеми остановками“. И так ходили все маршруты, а кому было надо на Карбышева или там на „Зарю“, или на „Варяг“ — выходили и дальше шли пешком. Причем автобусы были забиты так, что вздохнуть невозможно».
«А если говорить про маршруты в сторону Луговой, то тут выручали сильно трамваи, они почти всегда ходили. Автобусы же шли по маршруту „Центр-Луговая“, а дальше — кто как сообразит, чаще — пешком. На подъемы на Тихую, на 40 лет ВЛКСМ было не забраться машинам. Да и сколько их было, тех машин, в 80-е. Так, смешно говорить».
«Да, мы в конце 70-х переехали в 71-й микрорайон, помню, как у нас на подъеме от роддома стоял армейский здоровенный грузовик и вытаскивал забуксовавшие легковушки, „Жигули“ там и прочее, „скорым“ помогал. Тогда часто флотских и вояк привлекали, чтобы справиться с последствиями».
«Меня бабушка часто в такую погоду брала с собой и шла в продуктовый, что в соседнем доме. Потому что почему-то именно в снегопады, когда покупателей мало, „выбрасывали“ то колбасу, то сыр, то еще что… И мы всегда брали много, даже если давали по полкило в одни руки, становились в очередь по два-три раза».
«И что характерно — дороги в 80-х куда хуже чистили. Ну правда. Если был сильный снег, накат на дорогах по несколько недель был. Но зато на очистку тротуаров выводили целые предприятия. Пришел на работу мэнээс (младший научный сотрудник) — ему кайло в руки и со всем отделом вместе чистить тротуар вокруг учреждения. Студентов вместо лекций гоняли так же. Хорошо помню. Даже в старших классах мы вокруг школы чистили…».