«Снег, не снег. Встали и пошли»: что мы помним о зимах Владивостока

Многие рассказывают, как в то время в снегопад внимательно слушали утром проводное радио — только по нему можно было узнать, отменяются в этот день занятия для школьников или нет, и для всех классов или только для начальных. Многие младшеклассники такого объявления ждали с затаенной радостью, ведь можно было спокойно с самого утра бежать на улицу с санками. Но некоторых такие объявления не радовали — родителям не с кем было оставить ребенка, и приходилось тащить его с собой на работу. В переполненном транспорте, а то и пешком.