«Аппетит хороший»: двухнедельную кареглазую малышку спасли в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в сентябре прошлого года в центре «Тигр» появился необычный гималайский медвежонок. Выяснилось, что маленькая медведица три дня жила в дачном домике вместе с человеком и его семьей. Дети играли с медвежонком и кормили его супом, конфетами и печеньем. Затем люди все-таки передали зверя специалистам. Мишка быстро освоился в просторном вольере с домиком-берлогой, где он и проводит в спячке эту зиму.