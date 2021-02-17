«Аппетит хороший»: двухнедельную кареглазую малышку спасли в Приморье

Posted 17 февраля 2021, 10:59
Published 17 февраля 2021, 10:59
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе правительства Приморского края, возраст малышки – всего две недели. Накануне её обнаружили инспекторы приморского госохотнадзора в Спасском районе. В настоящее время медведица доставлена в центр спасения диких животных «Тигр», расположенный в приморском селе Алексеевка.
Специалисты тщательно осмотрели малышку. По словам директора центра «Тигр» Виктора Кузьменко, проблем со здоровьем у медвежонка нет. Кроме того, детёныш уже продемонстрировал хороший аппетит.
Как отметил заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый, появление маленького медведя в реабилитационном центре «Тигр» - далеко не редкость.
«Ежегодно через реабилитационный центр в Алексеевке проходит достаточно много медведей. Только в 2020 году оттуда выпустили в дикую природу 16 особей. Обычно в центр попадают совсем маленькие медвежата, появившиеся на свет зимой. Их доращивают до возраста 7-8 месяцев и выпускают в естественную среду обитания. В этом возрасте юные медведи уже способны о себе позаботиться. Для выпуска подбираются участки леса, богатые кедровым орехом и желудем», – рассказал Алексей Суровый.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в сентябре прошлого года в центре «Тигр» появился необычный гималайский медвежонок. Выяснилось, что маленькая медведица три дня жила в дачном домике вместе с человеком и его семьей. Дети играли с медвежонком и кормили его супом, конфетами и печеньем. Затем люди все-таки передали зверя специалистам. Мишка быстро освоился в просторном вольере с домиком-берлогой, где он и проводит в спячке эту зиму.