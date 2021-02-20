Информацией о нападении злобных псов на жителей Приморья заинтересовались следователи

Posted 20 февраля 2021, 12:47
Published 20 февраля 2021, 12:47
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
В ведомстве отметили, что в приморских СМИ появилась информация об участившихся в последнее время случаях нападения собачьих свор на людей. В частности, сообщалось, что в городе Артёме безнадзорные агрессивные псы бросаются на прохожих. Теперь следователи разыскивают местных жителей, пострадавших в результате такой атаки.
«В рамках проверки устанавливаются лица, пострадавшие от нападений агрессивных животных, а также должностные лица, в результате действий (бездействия) которых произошла указанная ситуация», - подчеркнули в СК.
В настоящее время сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что два крупных пса напали на молодого мужчину на улице Штабского в Уссурийске. В какой-то момент один из псов уже готов был вцепиться в ногу парня. На счастье в это время на балкон жилого дома вышел мужчина и прикрикнул на животных. Только после этого псы оставили молодого человека в покое.