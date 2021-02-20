Информацией о нападении злобных псов на жителей Приморья заинтересовались следователи

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что два крупных пса напали на молодого мужчину на улице Штабского в Уссурийске. В какой-то момент один из псов уже готов был вцепиться в ногу парня. На счастье в это время на балкон жилого дома вышел мужчина и прикрикнул на животных. Только после этого псы оставили молодого человека в покое.