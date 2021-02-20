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Posted 20 февраля 2021, 12:47

Published 20 февраля 2021, 12:47

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Информацией о нападении злобных псов на жителей Приморья заинтересовались следователи

Информацией о нападении злобных псов на жителей Приморья заинтересовались следователи

20 февраля 2021, 12:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
В Артёме СК проводит доследственную проверку по факту нападения бездомных собак на жителей города.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В ведомстве отметили, что в приморских СМИ появилась информация об участившихся в последнее время случаях нападения собачьих свор на людей. В частности, сообщалось, что в городе Артёме безнадзорные агрессивные псы бросаются на прохожих. Теперь следователи разыскивают местных жителей, пострадавших в результате такой атаки.

«В рамках проверки устанавливаются лица, пострадавшие от нападений агрессивных животных, а также должностные лица, в результате действий (бездействия) которых произошла указанная ситуация», - подчеркнули в СК.

В настоящее время сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что два крупных пса напали на молодого мужчину на улице Штабского в Уссурийске. В какой-то момент один из псов уже готов был вцепиться в ногу парня. На счастье в это время на балкон жилого дома вышел мужчина и прикрикнул на животных. Только после этого псы оставили молодого человека в покое.

#Новости#Происшествие
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