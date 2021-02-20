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Posted 20 февраля 2021, 12:23

Published 20 февраля 2021, 12:23

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Опасный свёрток пытался передать сотрудник СИЗО заключённому во Владивостоке

20 февраля 2021, 12:23
Сюжет
Происшествие
Попытка незаконного сбыта наркотиков сотрудником следственного изолятора была пресечена во Владивостоке. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в ноябре прошлого года. По версии следствия, 28-летний младший инспектор следственного изолятора № 1 города Владивостока, находясь на работе, попытался передать сверток с наркотиками арестованному, когда того вывели на прогулку. Однако довести дело до конца мужчине не удалось: он был задержан сотрудниками оперативного отдела следственного изолятора.

После происшествия было возбуждено два уголовных дела: по факту попытки незаконного сбыта наркотических средств лицом с использованием своего служебного положения и превышения должностных полномочий сотрудником следственного изолятора № 1 города Владивостока (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ).

В настоящее время расследование завершено. Известно, что ещё в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего сотрудника ГУФСИН России по Приморскому краю направлено в суд.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Артёме закончили расследование уголовного дела по факту взятки должностному лицу в исправительной колонии.

#Новости#Происшествие
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