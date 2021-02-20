Опасный свёрток пытался передать сотрудник СИЗО заключённому во Владивостоке

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в ноябре прошлого года. По версии следствия, 28-летний младший инспектор следственного изолятора № 1 города Владивостока, находясь на работе, попытался передать сверток с наркотиками арестованному, когда того вывели на прогулку. Однако довести дело до конца мужчине не удалось: он был задержан сотрудниками оперативного отдела следственного изолятора.