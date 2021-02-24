vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля 2021, 12:40

Published 24 февраля 2021, 12:40

Modified 17 февраля, 19:07

Updated 17 февраля, 19:07

отключение воды

Набирайте вёдра: сотни жителей Владивостока останутся без холодной воды – адреса

24 февраля 2021, 12:40
Фото: Медиахолдинг1Mi. отключение воды
Сотни жителей Владивостока временно останутся без холодной воды утром в четверг, 25 февраля.

По информации на официальном сайте «Приморского водоканала», отключения водоснабжения коснутся горожан, проживающих в Советском районе города на улице Русской.

Сообщается, что из-за аварийных ремонтных работ с 9 часов утра и до 18 часов без холодного водоснабжения останутся потребители, проживающие по следующим адресам: улица Русская, 67/2, 69, 73-85, 85а, 87.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в прошлом, 2020 году, по данным «Примводоканала», специалисты устранили 444 аварии на водопроводных сетях, 6549 аварий и засоров на канализационных сетях.

Напомним, в новом году во Владивостоке уже произошло несколько серьёзных аварийных отключений. Так, в начале февраля тысячи жителей Советского района города – потребителей водонасосных станций «Кирова» и «Иртышская» – на целый день остались без холодной воды. Отключения коснулись нескольких десятков улиц, в том числе и в пригороде дальневосточной столицы. Также в середине января текущего года из-за течи на водоводе Эгершельд на целый день остался без воды.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика