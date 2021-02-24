Набирайте вёдра: сотни жителей Владивостока останутся без холодной воды – адреса

Posted 24 февраля 2021, 12:40
Published 24 февраля 2021, 12:40
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
По информации на официальном сайте «Приморского водоканала», отключения водоснабжения коснутся горожан, проживающих в Советском районе города на улице Русской.
Сообщается, что из-за аварийных ремонтных работ с 9 часов утра и до 18 часов без холодного водоснабжения останутся потребители, проживающие по следующим адресам: улица Русская, 67/2, 69, 73-85, 85а, 87.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в прошлом, 2020 году, по данным «Примводоканала», специалисты устранили 444 аварии на водопроводных сетях, 6549 аварий и засоров на канализационных сетях.
Напомним, в новом году во Владивостоке уже произошло несколько серьёзных аварийных отключений. Так, в начале февраля тысячи жителей Советского района города – потребителей водонасосных станций «Кирова» и «Иртышская» – на целый день остались без холодной воды. Отключения коснулись нескольких десятков улиц, в том числе и в пригороде дальневосточной столицы. Также в середине января текущего года из-за течи на водоводе Эгершельд на целый день остался без воды.