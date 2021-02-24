Набирайте вёдра: сотни жителей Владивостока останутся без холодной воды – адреса

Напомним, в новом году во Владивостоке уже произошло несколько серьёзных аварийных отключений. Так, в начале февраля тысячи жителей Советского района города – потребителей водонасосных станций «Кирова» и «Иртышская» – на целый день остались без холодной воды. Отключения коснулись нескольких десятков улиц, в том числе и в пригороде дальневосточной столицы. Также в середине января текущего года из-за течи на водоводе Эгершельд на целый день остался без воды.