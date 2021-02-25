На что он обиделся? Житель Владивостока рассказал о «парковочных войнах»

Posted 24 февраля 2021, 23:59
Published 24 февраля 2021, 23:59
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Если присмотреться к видео, которое опубликовал владелец пострадавшего авто в группе «Экипажи ДПС», можно догадаться, почему мужчина поступил именно так.
«Не стал беспокоить хозяина машины и высказывать свои недовольства лично или по телефону, прикреплённому на стекле автомобиля, а выплеснул свой гнев на машине, вывернув оба уха, прям очень сильно на что-то обиделся», — недоумевает хозяин иномарки.
Дело в том, что припарковано авто было прямо напротив подъезда — очевидно, именно это не понравилось «мстителю».
«А о чём можно с таким вот разговаривать? Если дожил до своих лет и не понял, что так поступать нельзя — уже никогда и не поймёт»;
«Ещё бы в подъезд заехал на машине. Тут всё очевидно, по-моему»;
«Да водила к парню своему приехал, чего вы ругаетесь?»;
«Как поставил, так и получил»;
«На что сосед обиделся? Может, потому что ты на проходе припарковался?»;
«Автор реально не понимает, что не так сделал? Или это админ подписал с сарказмом?»
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, о том во Владивостоке гнев горожан вызвал «царский» Лексус, который припарковался на тротуаре. Неизвестный в отместку положил покрышку на лобовое стекло автохама. Ситуация повторилась на улице Жигура, но с белым «Лексусом». Пользователи в комментариях предположили, что в городе появился автоманьяк-мститель.