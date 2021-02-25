vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля 2021, 23:59

Published 24 февраля 2021, 23:59

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

На что он обиделся? Житель Владивостока рассказал о «парковочных войнах»

24 февраля 2021, 23:59
Житель Владивостока пожаловался на то, что один из соседей подошёл «ни с того, ни с сего» к его машине и вывернул оба «уха» у авто.

Если присмотреться к видео, которое опубликовал владелец пострадавшего авто в группе «Экипажи ДПС», можно догадаться, почему мужчина поступил именно так.

«Не стал беспокоить хозяина машины и высказывать свои недовольства лично или по телефону, прикреплённому на стекле автомобиля, а выплеснул свой гнев на машине, вывернув оба уха, прям очень сильно на что-то обиделся», — недоумевает хозяин иномарки.

Дело в том, что припарковано авто было прямо напротив подъезда — очевидно, именно это не понравилось «мстителю».

«А о чём можно с таким вот разговаривать? Если дожил до своих лет и не понял, что так поступать нельзя — уже никогда и не поймёт»;

«Ещё бы в подъезд заехал на машине. Тут всё очевидно, по-моему»;

«Да водила к парню своему приехал, чего вы ругаетесь?»;

«Как поставил, так и получил»;

«На что сосед обиделся? Может, потому что ты на проходе припарковался?»;

«Автор реально не понимает, что не так сделал? Или это админ подписал с сарказмом?»

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, о том во Владивостоке гнев горожан вызвал «царский» Лексус, который припарковался на тротуаре. Неизвестный в отместку положил покрышку на лобовое стекло автохама. Ситуация повторилась на улице Жигура, но с белым «Лексусом». Пользователи в комментариях предположили, что в городе появился автоманьяк-мститель.

#Новости#Общество#Владивосток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика