На старт, внимание, тюльпаны: нелегальных цветочников пугают во Владивостоке

Posted 26 февраля 2021, 06:56
Published 26 февраля 2021, 06:56
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
В администрации города рассказали, что найти букет по душе можно будет в павильонах, киосках и различных автолавках.
Помимо точек, которые работают в приморской столице круглый год, появится ещё 24 адреса — с 1 по 10 марта торговлю букетами начнут хозяйствующие субъекты, выигравшие аукцион.
Специалисты отмечают, что на аукцион изначально выставили больше точек для автолавок — однако на них не нашлось желающих. Очевидно, часть предпринимателей планирует торговать нелегально.
В администрации города предупредили о том, что такого рода торговля незаконна и будет строго пресекаться. Это необходимо, в первую очередь, для защиты честных предпринимателей, которые платят налоги, оформляют право на торговлю и несут ответственность за порядок на своей территории.
Помимо этого, нелегалы часто занимают автолавками тротуары и проезжую часть, чем мешают участникам дорожного движения и пешеходам.
Сотрудники администрации будут проводить совместные рейды с полицией для выявления незаконной торговли. Нарушителям полагается административная ответственность и штрафы, а также в отдельных случаях изъятие товара или арест на 15 суток.
Так, за незаконно размещённый объект граждане заплатят от двух до четырех тысяч, должностные лица — 10-15 тысяч, а юридические лица — от 30 до 50 тысяч рублей.
Если у торговца не будет регистрации в качестве ИП или юрлица — он заплатит от двух до пяти тысяч штрафа.
За неповиновение требованиям сотрудника полиции грозит административный арест сроком до 15 суток. В отдельных случаях стражи порядка могут изъять товар.