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Posted 26 февраля 2021, 06:56

Published 26 февраля 2021, 06:56

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

На старт, внимание, тюльпаны: нелегальных цветочников пугают во Владивостоке

26 февраля 2021, 06:56
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Штраф
Во Владивостоке готовятся к активной продаже букетов перед Международным женским днём. В городе — сотни адресов, где можно будет купить свежие цветы разных видов.

В администрации города рассказали, что найти букет по душе можно будет в павильонах, киосках и различных автолавках.

Помимо точек, которые работают в приморской столице круглый год, появится ещё 24 адреса — с 1 по 10 марта торговлю букетами начнут хозяйствующие субъекты, выигравшие аукцион.

Специалисты отмечают, что на аукцион изначально выставили больше точек для автолавок — однако на них не нашлось желающих. Очевидно, часть предпринимателей планирует торговать нелегально.

В администрации города предупредили о том, что такого рода торговля незаконна и будет строго пресекаться. Это необходимо, в первую очередь, для защиты честных предпринимателей, которые платят налоги, оформляют право на торговлю и несут ответственность за порядок на своей территории.

Помимо этого, нелегалы часто занимают автолавками тротуары и проезжую часть, чем мешают участникам дорожного движения и пешеходам.

Сотрудники администрации будут проводить совместные рейды с полицией для выявления незаконной торговли. Нарушителям полагается административная ответственность и штрафы, а также в отдельных случаях изъятие товара или арест на 15 суток.

Так, за незаконно размещённый объект граждане заплатят от двух до четырех тысяч, должностные лица — 10-15 тысяч, а юридические лица — от 30 до 50 тысяч рублей.

Если у торговца не будет регистрации в качестве ИП или юрлица — он заплатит от двух до пяти тысяч штрафа.

За неповиновение требованиям сотрудника полиции грозит административный арест сроком до 15 суток. В отдельных случаях стражи порядка могут изъять товар.

#Новости#Общество#Владивосток#Штраф
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