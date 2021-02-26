Падение: озвучены последние данные по коронавирусу в Приморье

За последние сутки в Приморском крае был выявлен 91 новый случай заражения COVID-19. Побороть болезнь за этот же период времени смогли 297 человек. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Вместе с заболевшими за последние сутки общее число жителей Приморья, заразившихся вирусом с начала пандемии, достигло 40 187. Выздороветь в крае к настоящему моменту удалось 34 543 «ковидным» больным. С учётом умерших за последние 24 часа всего в регионе от болезни скончались 624 человека. Как сообщало 25 февраля «Восток-Медиа», за предыдущие сутки в крае были выявлены 93 новых заражения, 248 человек смогли выздороветь. Причиной снижения заболеваемости могут быть краевые мероприятия по противодействию распространению COVID-19. Так, на 26 февраля в Приморье были проведены 841 779 тестов на коронавирус. В медучреждениях региона с начала массовой вакцинации поставлены уже 36 563 прививки от вируса. Вчера «Восток-Медиа» публиковало сообщение главного внештатного эпидемиолога Приморья Ирины Повиличенко о том, каким гражданам нужно прививаться в обязательном порядке. Эксперт рассказала, что от укола не уйти россиянам, работающим в местах с высокой вероятностью заражения вирусом и его распространения. Вместе с этим Повиличено назвала и категории лиц, которым стоит подходить к прививке с осторожностью. Как писало «Восток-Медиа», сюда входят больные онкологическими заболеваниями и граждане с симптомами ОРВИ.