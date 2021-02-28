Налог на роскошь: любимые приморцами авто вошли в «царский список»

Posted 28 февраля 2021, 03:48
Published 28 февраля 2021, 03:48
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
В список вошли легковые автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей. Так, платить за свой элитный автомобиль придется владельцам сразу 15 разных «Тойот» — Toyota Land Cruiser 200 4,5 Elegance, Toyota Highlander 3,5 Luxe Safety, Toyota Alphard 3,5 Prestige и других.
Еще шире перечень облагаемых налогом «Лексусов». Сюда входят сразу 27 наименований, среди прочих это Lexus NX300 2,0T Progressive, Lexus ES250 2,5 Comfort, Lexus RX350.
При этом подавляющее большинство машин в списке — это продукция западных автомобильных брендов. Согласно новому перечню, дополнительному налогообложению подлежат 145 моделей BMW. Эти автомобили тоже не редкость на дорогах Приморского края.
«Перечень формируется на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска соответствующих базовых версий автомобилей, предоставленных в Минпромторг России производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств», — рассказали в Минпромторге.
Налог на роскошь на каждый конкретный автомобиль будет отличаться в зависимости от возраста и стоимости транспорта. С полным перечнем, включающим в себя сотни моделей, можно знакомиться по ссылке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о распространении в текущем году налога на роскошь на новые модели. Как сообщалось в материале, расширение списка было вызвано стремлением Минпромторга объективно отразить информацию и уточнить некоторые позиции.