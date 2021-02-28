Облачная шапка сядет на юг: начало весны не порадует жителей Приморья

Posted 28 февраля 2021, 03:36
Published 28 февраля 2021, 03:36
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Как передаёт «Примпогода», весна в Приморье начнётся с холодной промозглой погоды. Уже грядущей ночью фронтальные разделы вызовут по краю снег. Похолодает до -3… -12 градусов, на севере — вовсе до -20 градусов. Завтра, 1 марта, днём осадки прекратятся. Однако похолодание сохранится. Днём столбики термометров не поднимутся выше -1… -10 градусов. Ко всему прочему поднимется северный ветер.
2 марта большая часть края окажется под воздействием гребня континентального антициклона. Снега не будет, но морозы станут ещё сильнее — до -18… -25 градусов ночью, на северо-востоке до -33 градусов.
В это время над Японским морем будет двигаться циклонический вихрь, его облачная шапка сядет на юг Приморья. Из-за этого ожидается небольшой снег, но немного потеплеет. В прибрежной зоне края поднимется ветер. В течение дня циклон сдвинется к Японии. А северные ветра вынесут на регион новую порцию холодного воздуха. Как итог — понижение температурного фона на 1-4 градуса.
Ночь на 3 марта будет морозной, а днём в среду начнётся долгожданное потепление.
В дальневосточной столице серьёзных осадков быть не должно. Первые дни марта будут прохладными с сильным северным ветром. Ночью температурный фон составит -9… -12 градусов, днём -5… -8 градусов. К среде потеплеет до 0 градусов, ветер стихнет.