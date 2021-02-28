Облачная шапка сядет на юг: начало весны не порадует жителей Приморья

В это время над Японским морем будет двигаться циклонический вихрь, его облачная шапка сядет на юг Приморья. Из-за этого ожидается небольшой снег, но немного потеплеет. В прибрежной зоне края поднимется ветер. В течение дня циклон сдвинется к Японии. А северные ветра вынесут на регион новую порцию холодного воздуха. Как итог — понижение температурного фона на 1-4 градуса.