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Posted 28 февраля 2021, 01:41

Published 28 февраля 2021, 01:41

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Житель Приморья попытался выдать Адольфа Гитлера за ветерана ВОВ

Житель Приморья попытался выдать Адольфа Гитлера за ветерана ВОВ

28 февраля 2021, 01:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Во Владивостоке продолжается расследование попытки реабилитации нацизма местным жителем. Прошлой весной 23-летний горожанин загрузил в базу данных ветеранов ВОВ «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера. Об этом сообщают в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Для помещения фото на сайт требовалось указать имя, фамилию и отчество человека на снимке. Нарушитель дал оригинальный ответ на запрос системы — ФИО главнокомандующего немецкой армией он ввел как «Адольф Гитлер Национал-социалитыч». Злоумышленник хотел, чтобы эта фотография вместе с другими из базы данных «Банка памяти» оказалась на сайте акции «Бессмертный полк».

По версии следствия, молодой человек преследовал цель создания в обществе неуважительного отношения к празднику 9 мая и формирования отрицательного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны.

Совершенное деяние попадает под ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в Следственном комитете о текущем ходе следственных мероприятий.

Ранее «Восток-Медиа» уже писало об этом инциденте. В мае прошлого года было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма» из-за размещения фотографий немецких офицеров СС на сайтах движения «Бессмертный полк — онлайн».

#Новости#Происшествие
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