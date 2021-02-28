Житель Приморья попытался выдать Адольфа Гитлера за ветерана ВОВ

Posted 28 февраля 2021, 01:41
Published 28 февраля 2021, 01:41
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Для помещения фото на сайт требовалось указать имя, фамилию и отчество человека на снимке. Нарушитель дал оригинальный ответ на запрос системы — ФИО главнокомандующего немецкой армией он ввел как «Адольф Гитлер Национал-социалитыч». Злоумышленник хотел, чтобы эта фотография вместе с другими из базы данных «Банка памяти» оказалась на сайте акции «Бессмертный полк».
По версии следствия, молодой человек преследовал цель создания в обществе неуважительного отношения к празднику 9 мая и формирования отрицательного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны.
Совершенное деяние попадает под ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично.
«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в Следственном комитете о текущем ходе следственных мероприятий.
Ранее «Восток-Медиа» уже писало об этом инциденте. В мае прошлого года было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма» из-за размещения фотографий немецких офицеров СС на сайтах движения «Бессмертный полк — онлайн».