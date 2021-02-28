Житель Приморья попытался выдать Адольфа Гитлера за ветерана ВОВ

Для помещения фото на сайт требовалось указать имя, фамилию и отчество человека на снимке. Нарушитель дал оригинальный ответ на запрос системы — ФИО главнокомандующего немецкой армией он ввел как «Адольф Гитлер Национал-социалитыч». Злоумышленник хотел, чтобы эта фотография вместе с другими из базы данных «Банка памяти» оказалась на сайте акции «Бессмертный полк».