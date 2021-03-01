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Posted 1 марта 2021, 15:05

Published 1 марта 2021, 15:05

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

«Она не бешеная?» Дикое животное напало на своего спасителя в Приморье

1 марта 2021, 15:05
В Приморье мужчина едва не пострадал в результате нападения дикого животного, похожего на ондатру. При этом, как уверяют очевидцы, человек не только не проявлял агрессии по отношению к зверьку, а напротив – пытался его спасти.

Удивительную историю рассказала в социальных сетях жительница Приморья по имени Анна. Девушка стала невольным свидетелем конфликта между животным и человеком. Происшествие, случившееся в районе села Воздвиженка, попало на видео, которое впоследствии было опубликовано в Instagram-паблике primorye.online.

«Сегодня стала свидетелем того, как под встречную машину бросилась ондатра. Но мужчина-водитель был очень аккуратен, и животное не пострадало. Только из-под машины её никак нельзя было достать, она прилипала к колесу и затаивалась… Водитель мастерски сдавал назад, но зверёк был непреклонен и снова и снова исчезал под кузовом авто. Когда же мужчине удалось откатиться на безопасную дистанцию, ондатра оказалась под открытым небом, я начала снимать… Мужчина вышел посмотреть на зверька, и тот с остервенением набросился на спасителя. Оказывается, ондатры умеют прыгать. Вывод: водитель – молодец, ондатра – неблагодарное животное», - рассказала девушка.

Подписчики паблика устроили настоящие дебаты по поводу случившегося. Поведение животного многим показалось подозрительным. Другие же были уверены в том, что зверёк просто хотел погреться.

«Зверёк спрятаться хотел, а не получилось. Маленькая храбрая ондатра»;

«Она не бешеная случайно?»;

«Поведение странное, по меньшей мере»;

«Она от страха нападает»;

«Просто она хотела погреться. Там тепло под двигателем»;

«Может, защищала кого? Деток, например», - написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало об эпичной битве между мускусной крысой и собакой на проезжей части в Уссурийске. Зверёк яростно нападал на пса, несмотря на то, что размеры собаки в несколько раз превышали его собственные.

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