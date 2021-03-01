«Она не бешеная?» Дикое животное напало на своего спасителя в Приморье

Posted 1 марта 2021, 15:05
Published 1 марта 2021, 15:05
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Удивительную историю рассказала в социальных сетях жительница Приморья по имени Анна. Девушка стала невольным свидетелем конфликта между животным и человеком. Происшествие, случившееся в районе села Воздвиженка, попало на видео, которое впоследствии было опубликовано в Instagram-паблике primorye.online.
«Сегодня стала свидетелем того, как под встречную машину бросилась ондатра. Но мужчина-водитель был очень аккуратен, и животное не пострадало. Только из-под машины её никак нельзя было достать, она прилипала к колесу и затаивалась… Водитель мастерски сдавал назад, но зверёк был непреклонен и снова и снова исчезал под кузовом авто. Когда же мужчине удалось откатиться на безопасную дистанцию, ондатра оказалась под открытым небом, я начала снимать… Мужчина вышел посмотреть на зверька, и тот с остервенением набросился на спасителя. Оказывается, ондатры умеют прыгать. Вывод: водитель – молодец, ондатра – неблагодарное животное», - рассказала девушка.
Подписчики паблика устроили настоящие дебаты по поводу случившегося. Поведение животного многим показалось подозрительным. Другие же были уверены в том, что зверёк просто хотел погреться.
«Зверёк спрятаться хотел, а не получилось. Маленькая храбрая ондатра»;
«Она не бешеная случайно?»;
«Поведение странное, по меньшей мере»;
«Она от страха нападает»;
«Просто она хотела погреться. Там тепло под двигателем»;
«Может, защищала кого? Деток, например», - написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало об эпичной битве между мускусной крысой и собакой на проезжей части в Уссурийске. Зверёк яростно нападал на пса, несмотря на то, что размеры собаки в несколько раз превышали его собственные.