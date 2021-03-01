«Она не бешеная?» Дикое животное напало на своего спасителя в Приморье

«Сегодня стала свидетелем того, как под встречную машину бросилась ондатра. Но мужчина-водитель был очень аккуратен, и животное не пострадало. Только из-под машины её никак нельзя было достать, она прилипала к колесу и затаивалась… Водитель мастерски сдавал назад, но зверёк был непреклонен и снова и снова исчезал под кузовом авто. Когда же мужчине удалось откатиться на безопасную дистанцию, ондатра оказалась под открытым небом, я начала снимать… Мужчина вышел посмотреть на зверька, и тот с остервенением набросился на спасителя. Оказывается, ондатры умеют прыгать. Вывод: водитель – молодец, ондатра – неблагодарное животное», - рассказала девушка.