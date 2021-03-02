«Дети переданы врачам скорой помощи»: подробности пожара в новострое во Владивостоке

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что проишествие попало на видео, которое было опубликовано в Instagram-паблике dpscontrol_125rus. На кадрах видно, как одна из квартир на верхнем этаже новостроя полностью объята пламенем, а из окна валит густой дым.