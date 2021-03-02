«Дети переданы врачам скорой помощи»: подробности пожара в новострое во Владивостоке

Posted 2 марта 2021, 10:56
Published 2 марта 2021, 10:56
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Как официально сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, экстренный вызов спасателям поступил в 19:28 по местному времени. Звонивший рассказал, что на улице Нейбута горит квартира на 21 этаже в 25 этажном доме.
Буквально через шесть минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты.
В ходе разведки было установлено, что огонь частично захватил квартиру, а дым от пожара распространился на весь подъезд.
Уже в 20:10 пожар был локализован, а в 20:11 спасателям удалось ликвидировать открытое горение. С пламенем боролись более 70 человек. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
«Из отрезанных дымом квартир были эвакуированы 10 человек, спасено 14 человек, из них 4 ребенка. Дети переданы врачам скорой помощи», - рассказали в МЧС.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что проишествие попало на видео, которое было опубликовано в Instagram-паблике dpscontrol_125rus. На кадрах видно, как одна из квартир на верхнем этаже новостроя полностью объята пламенем, а из окна валит густой дым.