«Мамкины гангстеры»: группа подростков устроила подъездный дебош во Владивостоке

Во Владивостоке подросток обвиняется в краже у собственной тёти: по версии следствия, мальчик похитил у родственницы деньги, драгоценности и огнестрельное оружие. Женщина хранила всё это в сейфе, который юноша вынес из квартиры с помощью друзей, а затем болгаркой вскрыл сейф. Все ценности подросток оставил себе, а огнестрельное оружие подарил друзьям в благодарность за помощь. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей. Однако преступление было раскрыто.