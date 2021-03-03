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Posted 3 марта 2021, 02:45

Published 3 марта 2021, 02:45

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

«Мамкины гангстеры»: группа подростков устроила подъездный дебош во Владивостоке

3 марта 2021, 02:45
В подъездах одного из домов на Нейбута подростки устроили настоящий дебош. Судя по всему, группа из нескольких человек повредила электрощитки.

Все они попали на камеру видеонаблюдение — лица некоторых из них были чётко видны. Кроме того, один из хулиганов направил в камеру некий предмет, похожий на пистолет.

«Мамкины гангстеры, нагадившие в 4 и 5 подъездах. Теперь „геройствовать“ будете в полиции», — пишет автор публикации в dps_mesto.

В комментариях обсудили поступок юношей.

«Только в России такие обмылки существуют»;

«Да ладно, не только. Везде хватает своих идиотов»;

«В колонию им — прямая дорога»;

«Да что сразу в колонию… ремня хорошенько всыпать, и с месяц заставить в подъезде убираться»;

«Что их вообще на это толкает?»;

«Мозгов — ноль, ещё на камеру все засветили морды свои».

Во Владивостоке подросток обвиняется в краже у собственной тёти: по версии следствия, мальчик похитил у родственницы деньги, драгоценности и огнестрельное оружие. Женщина хранила всё это в сейфе, который юноша вынес из квартиры с помощью друзей, а затем болгаркой вскрыл сейф. Все ценности подросток оставил себе, а огнестрельное оружие подарил друзьям в благодарность за помощь. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей. Однако преступление было раскрыто.

#Новости#Владивосток
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