«Мамкины гангстеры»: группа подростков устроила подъездный дебош во Владивостоке

Posted 3 марта 2021, 02:45
Published 3 марта 2021, 02:45
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Все они попали на камеру видеонаблюдение — лица некоторых из них были чётко видны. Кроме того, один из хулиганов направил в камеру некий предмет, похожий на пистолет.
«Мамкины гангстеры, нагадившие в 4 и 5 подъездах. Теперь „геройствовать“ будете в полиции», — пишет автор публикации в dps_mesto.
В комментариях обсудили поступок юношей.
«Только в России такие обмылки существуют»;
«Да ладно, не только. Везде хватает своих идиотов»;
«В колонию им — прямая дорога»;
«Да что сразу в колонию… ремня хорошенько всыпать, и с месяц заставить в подъезде убираться»;
«Что их вообще на это толкает?»;
«Мозгов — ноль, ещё на камеру все засветили морды свои».
Во Владивостоке подросток обвиняется в краже у собственной тёти: по версии следствия, мальчик похитил у родственницы деньги, драгоценности и огнестрельное оружие. Женщина хранила всё это в сейфе, который юноша вынес из квартиры с помощью друзей, а затем болгаркой вскрыл сейф. Все ценности подросток оставил себе, а огнестрельное оружие подарил друзьям в благодарность за помощь. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей. Однако преступление было раскрыто.