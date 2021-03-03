Расплывались в улыбке: как капитан полиции порадовал приморских женщин

Posted 3 марта 2021, 10:44
Published 3 марта 2021, 10:44
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, накануне весеннего праздника 8 марта участковый уполномоченного полиции Тимур Кушхов с самого утра поспешил поздравить прекрасных дам, проживающих на вверенном ему участке в дальневосточной столице.
Вначале страж порядка расклеил на досках для объявлений специальные праздничные листовки. В тексте сотрудники полиции поздравляли горожанок с наступающим праздником и желали им весеннего настроения, крепкого здоровья, мира и благополучия. Также на листовках были указаны телефоны отделений полиции и адреса опорных пунктов.
Затем Тимур Кушхов особенно порадовал женщин: он дарил цветы и праздничные открытки жительницам Фрунзенского района. При виде сотрудника полиции с весенними букетами горожанки радовались, улыбались и тепло благодарили стража порядка за оказанное внимание.
Напомним, ранее сотрудники пресс-службы приморской полиции вместе с Госавтоинспекцией Владивостока провели акцию «Цветочный патруль» накануне 8 марта. В преддверии весеннего праздника инспекторы дорожно-патрульной службы останавливали женщин-водителей на дорогах города, чтобы вручить им цветы.