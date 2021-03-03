Расплывались в улыбке: как капитан полиции порадовал приморских женщин

Вначале страж порядка расклеил на досках для объявлений специальные праздничные листовки. В тексте сотрудники полиции поздравляли горожанок с наступающим праздником и желали им весеннего настроения, крепкого здоровья, мира и благополучия. Также на листовках были указаны телефоны отделений полиции и адреса опорных пунктов.