Генерального директора в Приморье обвиняют в серьёзном преступлении

Posted 4 марта 2021, 10:26
Published 4 марта 2021, 10:26
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Как рассказали «Восток-Медиа» в прокуратуре Приморского края, происшествие случилось в начале февраля текущего года в одном из магазинов, расположенном на улице Кирова на территории АГО.
Сотрудники полиции выяснили, что по ночам в павильоне идёт торговля алкоголем без соответствующей лицензии и пресекли правонарушение. Однако генеральный директор компании захотел избежать привлечения к ответственности за содеянное и попытался дать стражу порядка взятку в сумме 30 тысяч рублей. Взамен он просил полицейского вернуть ему изъятый алкоголь и фальсифицировать протокол осмотра места происшествия. Однако честный полицейский деньги не взял, а доложил о случившемся руководству.
В результате в отношении нерадивого бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия).
Накануне прокурор города Артёма утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, в ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что если вина предпринимателя будет доказана, ему грозит серьёзное наказание от штрафа в размере до 1 млн 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 8 лет.