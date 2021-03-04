Генерального директора в Приморье обвиняют в серьёзном преступлении

Сотрудники полиции выяснили, что по ночам в павильоне идёт торговля алкоголем без соответствующей лицензии и пресекли правонарушение. Однако генеральный директор компании захотел избежать привлечения к ответственности за содеянное и попытался дать стражу порядка взятку в сумме 30 тысяч рублей. Взамен он просил полицейского вернуть ему изъятый алкоголь и фальсифицировать протокол осмотра места происшествия. Однако честный полицейский деньги не взял, а доложил о случившемся руководству.