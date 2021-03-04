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Posted 4 марта 2021, 10:26

Published 4 марта 2021, 10:26

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Генерального директора в Приморье обвиняют в серьёзном преступлении

4 марта 2021, 10:26
Сюжет
Происшествие
В Приморье перед судом предстанет генеральный директор одного из торговых предприятий города Артёма – мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Как рассказали «Восток-Медиа» в прокуратуре Приморского края, происшествие случилось в начале февраля текущего года в одном из магазинов, расположенном на улице Кирова на территории АГО.

Сотрудники полиции выяснили, что по ночам в павильоне идёт торговля алкоголем без соответствующей лицензии и пресекли правонарушение. Однако генеральный директор компании захотел избежать привлечения к ответственности за содеянное и попытался дать стражу порядка взятку в сумме 30 тысяч рублей. Взамен он просил полицейского вернуть ему изъятый алкоголь и фальсифицировать протокол осмотра места происшествия. Однако честный полицейский деньги не взял, а доложил о случившемся руководству.

В результате в отношении нерадивого бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия).

Накануне прокурор города Артёма утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, в ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что если вина предпринимателя будет доказана, ему грозит серьёзное наказание от штрафа в размере до 1 млн 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 8 лет.

#Новости#Происшествие
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