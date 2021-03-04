Крал из магазинов и отбирал у маленьких: юного приморца будут судить за серии краж

Posted 4 марта 2021, 07:27
Published 4 марта 2021, 07:27
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Как рассказали в Следственном управлении СК Приморья, в октябре 2020 года школьник вытащил мобильный телефон, который потерпевший оставил лежать в рюкзаке в раздевалке спортклуба. На следующий день подросток похитил другой телефон, украв его прямо с витрины магазина.
Спустя месяц злоумышленник пошёл дальше — он подговорил двоих знакомых в возрасте 16 и 17 лет обокрасть магазин. Подростки разбили стекло, забрались на торговую точку и унесли оттуда одежду и духи на общую сумму 29 тысяч рублей.
Продолжились преступления и в декабре — подросток начал задирать малолетних — у одного из пострадавших отобрал мобильный телефон, во втором случае попытался отнять деньги.
Теперь обвиняемый и два его сообщника отправятся в суд — там уголовные дела рассмотрят по существу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в подъездах одного из домов на Нейбута подростки устроили настоящий дебош. Судя по всему, группа из нескольких человек повредила электрощитки. Все они попали на камеру видеонаблюдения — лица некоторых из них были чётко видны. Кроме того, один из хулиганов направил в камеру некий предмет, похожий на пистолет.