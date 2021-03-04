Крал из магазинов и отбирал у маленьких: юного приморца будут судить за серии краж

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в подъездах одного из домов на Нейбута подростки устроили настоящий дебош. Судя по всему, группа из нескольких человек повредила электрощитки. Все они попали на камеру видеонаблюдения — лица некоторых из них были чётко видны. Кроме того, один из хулиганов направил в камеру некий предмет, похожий на пистолет.