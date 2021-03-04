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Posted 4 марта 2021, 07:27

Published 4 марта 2021, 07:27

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Крал из магазинов и отбирал у маленьких: юного приморца будут судить за серии краж

Крал из магазинов и отбирал у маленьких: юного приморца будут судить за серии краж

4 марта 2021, 07:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дальнегорск
В Дальнегорске суд рассмотрит ряд уголовных дел в отношении 15-летнего подростка, который обвиняется в серии имущественных преступлений.

Как рассказали в Следственном управлении СК Приморья, в октябре 2020 года школьник вытащил мобильный телефон, который потерпевший оставил лежать в рюкзаке в раздевалке спортклуба. На следующий день подросток похитил другой телефон, украв его прямо с витрины магазина.

Спустя месяц злоумышленник пошёл дальше — он подговорил двоих знакомых в возрасте 16 и 17 лет обокрасть магазин. Подростки разбили стекло, забрались на торговую точку и унесли оттуда одежду и духи на общую сумму 29 тысяч рублей.

Продолжились преступления и в декабре — подросток начал задирать малолетних — у одного из пострадавших отобрал мобильный телефон, во втором случае попытался отнять деньги.

Теперь обвиняемый и два его сообщника отправятся в суд — там уголовные дела рассмотрят по существу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в подъездах одного из домов на Нейбута подростки устроили настоящий дебош. Судя по всему, группа из нескольких человек повредила электрощитки. Все они попали на камеру видеонаблюдения — лица некоторых из них были чётко видны. Кроме того, один из хулиганов направил в камеру некий предмет, похожий на пистолет.

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#Новости#Дальнегорск
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