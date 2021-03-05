Не забудьте набрать воды: масштабные отключения пройдут в приморском городе

Posted 5 марта 2021, 12:02
Published 5 марта 2021, 12:02
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
По информации на официальном сайте «Приморского водоканала», в среду, 10 марта, из-за работ на водоводе с 8:30 утра и до 20 часов от холодного водоснабжения будут отключены потребители по следующим адресам:
ул. Фрунзе, ул. Победы, ул. Космонавтов, ул. Кирова, ул. Героев Краснодона, ул. Красина, пл. Ленина, ул. Партизанская, пер. Красина, ул. Лазо, ул. Горького, ул. Пржевальского, ул. Дзержинского, ул. Полтавская, ул. Пояркова, ул. Интернациональная, ул. Калинина, ул. Невельского, ул. Октябрьская, ул. Панфилова, ул. Арсеньева, ул. Куйбышева, ул. Бакинских Комиссаров, ул. Тургенева, ул. 40 лет Октября, ул. Астраханская, ул. Леваневского, ул. Квартальная, ул. Норильская, ул. Белинского, ул. Хасанская, пер. Внутренний, ул. Приморская пер. Хасанский, ул. Владивостокская, ул. Крылова, ул. Ханкайская, ул. Дальневосточная, ул. Гончарова, ул. Васнецова, ул. Ивановская, ул. Чапаева, пер. Васнецова, ул. Севастопольская, ул. Айвазовского, ул. Пограничная, ул. Ульяновская, ул. Чкалова, ул. Озерная, ул. Пионерская, ул. Тихоокеанская, ул. Заозерная, ул. Одесская, ул. Гоголя, ул. Толстого, ул. Безымянная, ул. Циолковского, ул. Сафронова, ул. Матвеева, пер. Овражный, ул. Левитана, ул. Перова, ул. Муравьева, ул. Пестеля, ул. Бестужева, ул. Казанская, ул. Шаумяна, ул. Норильская, ул. Сурикова, пер. Шаумяна, ул. Ломоносова, пер. Сурикова, ул. Урицкого, ул. Красноармейская, ул. Фастовца, ул. Каховского, ул. Воровского, Воровского 2 пер., Воровского 3 пер., ул. Садовая, ул. Нагорная, ул. Горная, ул. Ключевая, пер. Шевченко, ул. Первомайская, ул. 1-я Ключевая, ул. Комсомольская, ул. Киевская, ул. 2-я Ключевая, ул. Школьная, ул. Буденного, ул. Пушкина, ул. Светлогорская, пер. Буденного, ул. Дубинина, ул. Григорьева, ул. Свердлова, ул. Молокова.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Орлиной сопки в центре Владивостоке остались без холодной воды вечером в пятницу, 5 марта, из-за аварии.