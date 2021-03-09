Более 120 пьяных водителей задержано в дни празднования 8 марта в Приморье

Posted 9 марта 2021, 13:12
Published 9 марта 2021, 13:12
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, всем нарушителям грозит суровое наказание – от многотысячных штрафов до лишения прав, а в некоторых случаях – и свободы.
По данным краевого УГИБДД, из 123 водителей с признаками опьянения у 73 автомобилистов наличие алкоголя в крови было установлено на месте задержания, 50 человек от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказались.
В Госавтоинспекции напомнили, что невыполнение водителем авто законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления машиной на срок до двух лет. Если же автомобилист повторно сел за руль в состоянии опьянения или снова отказался от медицинского освидетельствования, ему грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 8 марта пьяный мужчина на розовом Mitsubishi Mirage устроил заезд по территории детского сада во Владивостоке. Конец одиночному ралли положили инспекторы ДПС, задержавшие нарушителя.