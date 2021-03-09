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Posted 9 марта 2021, 13:12

Published 9 марта 2021, 13:12

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Более 120 пьяных водителей задержано в дни празднования 8 марта в Приморье

9 марта 2021, 13:12
В Приморье за три праздничных дня, с 6 по 8 марта, были задержаны 123 пьяных водителя.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, всем нарушителям грозит суровое наказание – от многотысячных штрафов до лишения прав, а в некоторых случаях – и свободы.

По данным краевого УГИБДД, из 123 водителей с признаками опьянения у 73 автомобилистов наличие алкоголя в крови было установлено на месте задержания, 50 человек от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказались.

В Госавтоинспекции напомнили, что невыполнение водителем авто законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления машиной на срок до двух лет. Если же автомобилист повторно сел за руль в состоянии опьянения или снова отказался от медицинского освидетельствования, ему грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 8 марта пьяный мужчина на розовом Mitsubishi Mirage устроил заезд по территории детского сада во Владивостоке. Конец одиночному ралли положили инспекторы ДПС, задержавшие нарушителя.

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