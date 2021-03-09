Более 120 пьяных водителей задержано в дни празднования 8 марта в Приморье

В Госавтоинспекции напомнили, что невыполнение водителем авто законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления машиной на срок до двух лет. Если же автомобилист повторно сел за руль в состоянии опьянения или снова отказался от медицинского освидетельствования, ему грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет.