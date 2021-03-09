Случай с избиением блогерши в Приморье принял новый оборот

Напомним, об инциденте стало известно в воскресенье, 7 марта. В одном из приморских баров девушке разбили нос и голову. Блогерша с полумиллионной аудиторией Олеся Рожкова загрузила в инстаграм видео, на кадрах которого она с окровавленным лицом сидит в кафе «Нобилис» в Спасске-Дальнем. В подписи к видео девушка указала, что увечья ей нанес некий сотрудник МЧС, однако в ведомстве предложили другую версию произошедшего, о чем сообщало «Восток-Медиа».