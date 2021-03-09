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Posted 8 марта 2021, 23:25

Published 8 марта 2021, 23:25

Modified 9 октября, 05:50

Updated 9 октября, 05:50

Случай с избиением блогерши в Приморье принял новый оборот

Случай с избиением блогерши в Приморье принял новый оборот

8 марта 2021, 23:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Инцидент с избиением приморской блогерши Олеси Рожковой получил развитие — обвиняемый девушкой сотрудник экстренных служб приехал к ней с извинениями и цветами. Для выявления роли гражданина в случившемся 7 марта конфликте начата служебная проверка.

У замешанного в этом случае работника МЧС были взяты объяснения, в ведомстве устанавливаются подробности произошедшего.

«По факту ролика об избиении блогера проводится служебная проверка. Изъяты объяснения у сотрудника МЧС России. В ходе проверки установлено, что сотрудник МЧС России в свободное от службы время находился в кафе в компании друзей, когда началась драка между девушками у барной стойки», — пишут в РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Руководство спасского кафе «Нобилис», где и произошёл конфликт, не согласилось раскрыть подробности никому, кроме сотрудников полиции.

Впрочем, спасатель не стал дожидаться результатов официальных проверок и приехал просить прощения у Рожковой.

«Он полностью признаёт свою вину. Приехал извиняться с цветами», — написала блогерша на своей странице.

Действительно, в ролике мужчина приносит извинения за содеянное.

«Хотел бы извиниться за то, что тебя ударил неоднократно», — говорит он Олесе Рожковой в видео, доступном на Instagram-странице* последней.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни утверждают, что такой поступок заслуживает уважения.

«Нет, ну красавчик на самом деле, мало кто даже при таких обстоятельствах может переступить через свои принципы».

Напомним, об инциденте стало известно в воскресенье, 7 марта. В одном из приморских баров девушке разбили нос и голову. Блогерша с полумиллионной аудиторией Олеся Рожкова загрузила в инстаграм видео, на кадрах которого она с окровавленным лицом сидит в кафе «Нобилис» в Спасске-Дальнем. В подписи к видео девушка указала, что увечья ей нанес некий сотрудник МЧС, однако в ведомстве предложили другую версию произошедшего, о чем сообщало «Восток-Медиа».

*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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#Новости#Происшествие#Драка
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