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Posted 10 марта 2021, 00:05

Published 10 марта 2021, 00:05

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Дрожь берёт»: разбитые надгробия потрясли жителей Владивостока

«Дрожь берёт»: разбитые надгробия потрясли жителей Владивостока

10 марта 2021, 00:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Настоящую свалку разбитых надгробий и кладбищенского мусора обнаружил житель Владивостока возле знаменитого геодезического купола на сопке Монастырская в районе Тихой.

Автор снял на видео залежи разбитого камня, среди которого угадываются почти целые старые могильные плиты. На некоторых из них даже можно прочесть соответствующие надписи.

«Мусора столько, что тихо на легковой машине его не провезти — явно тут привозили грузовиком. Дорога тут — только через кладбище. Так что не понятно, кто это мог сделать, кроме самих кладбищенских сотрудников», — отмечает автор видео в паблике dps_mesto.

В комментариях обсудили происходящее.

«Спасибо за неравнодушие. Испортили всё, что можно»;

«Грязный город… Люди, хватит мусорить. Есть ведь баки, полигон, всё — недорого»;

«Ужас, аж в дрожь берёт»;

«А что там сам-то искал в этом времени года?»;

«А купол тоже на свалку выбросили? Почему он разбитый такой?!»;

«Чисто не там, где не мусорят, а там, где убирают».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в районе перевала на Шаморе в лесу местные жители сфотографировали крайне неприглядные картины. Кучи мусора, использованных автомобильных покрышек и строительных отходов разбросаны практически по всей тропе.

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#Новости#Владивосток
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