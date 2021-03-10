«Дрожь берёт»: разбитые надгробия потрясли жителей Владивостока

«Мусора столько, что тихо на легковой машине его не провезти — явно тут привозили грузовиком. Дорога тут — только через кладбище. Так что не понятно, кто это мог сделать, кроме самих кладбищенских сотрудников», — отмечает автор видео в паблике dps_mesto.