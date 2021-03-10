Перечислены проблемы, больше всего беспокоящие россиян

Posted 10 марта 2021, 05:44
Published 10 марта 2021, 05:44
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Лидируют скачки цен — они волнуют 58% поучаствовавших в опросе, низкий уровень доходов беспокоит 40% опрошенных, а взяточничество — 39%.
До первой тройки не дотянула проблема роста количества безработных, озабоченность которой высказали 36% опрошенных социологами граждан.
Более четверти — 26% — выразили обеспокоенность неравенством доходов разных групп населения.
Следующие пять мест поделили проблемы, которые волнуют примерно каждого пятого опрошенного россиянина.
Порядка 23% беспокоит дороговизна многих медицинских услуг, 22% назвали проблемой экономический кризис, 21% опрошенных напряжены плохой экологией.
Ровно 20% поучаствовавших в опросе озабочены все меньшей доступностью образования из-за его удорожания. Наконец, 19% волнует упадок морали и распространение наркозависимости.
Чрезмерное количество мигрантов волнует 15% опрошенных, 14% обеспокоены произволом чиновников, 13% считают, что серьезная проблема — невозможность добиться правоты в судах.
За последние несколько лет настроения в обществе изменились.
Ещё в 2018 году рост цен беспокоил 72% поучаствовавших в таком же опросе людей — на 14% больше, чем сейчас. Бедность также стала волновать меньшее количество граждан — 40% в 2021 против 52% тремя годами ранее.
Ранее «Восток-Медиа» писало о росте цен на все виды товаров в Приморском крае за год. По итогам 2020 в регионе существенно подешевели только билеты в кино.