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Posted 10 марта 2021, 05:44

Published 10 марта 2021, 05:44

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Перечислены проблемы, больше всего беспокоящие россиян

Перечислены проблемы, больше всего беспокоящие россиян

10 марта 2021, 05:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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НИ
Жители России считают главными проблемами общества рост цен, бедность населения и взяточничество. Такие результаты показал недавний опрос социологов, как пишут «Новые Известия».

Лидируют скачки цен — они волнуют 58% поучаствовавших в опросе, низкий уровень доходов беспокоит 40% опрошенных, а взяточничество — 39%.

До первой тройки не дотянула проблема роста количества безработных, озабоченность которой высказали 36% опрошенных социологами граждан.

Более четверти — 26% — выразили обеспокоенность неравенством доходов разных групп населения.

Следующие пять мест поделили проблемы, которые волнуют примерно каждого пятого опрошенного россиянина.

Порядка 23% беспокоит дороговизна многих медицинских услуг, 22% назвали проблемой экономический кризис, 21% опрошенных напряжены плохой экологией.

Ровно 20% поучаствовавших в опросе озабочены все меньшей доступностью образования из-за его удорожания. Наконец, 19% волнует упадок морали и распространение наркозависимости.

Чрезмерное количество мигрантов волнует 15% опрошенных, 14% обеспокоены произволом чиновников, 13% считают, что серьезная проблема — невозможность добиться правоты в судах.

За последние несколько лет настроения в обществе изменились.

Ещё в 2018 году рост цен беспокоил 72% поучаствовавших в таком же опросе людей — на 14% больше, чем сейчас. Бедность также стала волновать меньшее количество граждан — 40% в 2021 против 52% тремя годами ранее.

Ранее «Восток-Медиа» писало о росте цен на все виды товаров в Приморском крае за год. По итогам 2020 в регионе существенно подешевели только билеты в кино.

#Новости#Общество#Экономика#Россия#НИ
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