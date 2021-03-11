Официально: громкое дело о контрабанде лома чёрных металлов возбуждено в Приморье

Posted 11 марта 2021, 11:06
Published 11 марта 2021, 11:06
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По версии следствия, несколько человек незаконно перевезли через таможенную границу стратегически важный товар – лом чёрных металлов с недостоверным декларированием. Однако преступление было выявлено сотрудниками ФСБ и Дальневосточной оперативной таможни ФТС России.
В настоящее время в совершении преступления подозреваются четверо жителей края. Все они были задержаны. Ведётся следствие. Силовики проводят обыски, а также допрашивают подозреваемых и свидетелей случившегося.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостокском морском рыбному порту и у его учредителя, известного бизнесмена Дениса Сараны прошли обыски. По имеющейся информации, речь идёт о незаконном экспорте стратегических товаров — металлического лома на сумму более 1 миллиарда рублей. По данным информированного источника, в настоящее время Денис Сарана и ещё несколько сотрудников подконтрольных ему фирм задержаны.