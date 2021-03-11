Официально: громкое дело о контрабанде лома чёрных металлов возбуждено в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостокском морском рыбному порту и у его учредителя, известного бизнесмена Дениса Сараны прошли обыски. По имеющейся информации, речь идёт о незаконном экспорте стратегических товаров — металлического лома на сумму более 1 миллиарда рублей. По данным информированного источника, в настоящее время Денис Сарана и ещё несколько сотрудников подконтрольных ему фирм задержаны.