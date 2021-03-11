vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта 2021, 11:06

Published 11 марта 2021, 11:06

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Официально: громкое дело о контрабанде лома чёрных металлов возбуждено в Приморье

11 марта 2021, 11:06
Уголовное дело по факту контрабанды лома чёрных металлов расследуется в Приморье.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, несколько человек незаконно перевезли через таможенную границу стратегически важный товар – лом чёрных металлов с недостоверным декларированием. Однако преступление было выявлено сотрудниками ФСБ и Дальневосточной оперативной таможни ФТС России.

В настоящее время в совершении преступления подозреваются четверо жителей края. Все они были задержаны. Ведётся следствие. Силовики проводят обыски, а также допрашивают подозреваемых и свидетелей случившегося.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостокском морском рыбному порту и у его учредителя, известного бизнесмена Дениса Сараны прошли обыски. По имеющейся информации, речь идёт о незаконном экспорте стратегических товаров — металлического лома на сумму более 1 миллиарда рублей. По данным информированного источника, в настоящее время Денис Сарана и ещё несколько сотрудников подконтрольных ему фирм задержаны.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика