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Posted 12 марта 2021, 13:56

Published 12 марта 2021, 13:56

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Бил острым предметом: осуждённый за убийство напал на сотрудника колонии в Приморье

12 марта 2021, 13:56
Сюжет
Происшествие
В Приморье перед судом предстанет 29-летний мужчина – осуждённый исправительной колонии Артёма обвиняется в применении насилия в отношении одного из сотрудников места лишения свободы.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в середине декабря прошлого года. Осуждённый за убийство мужчина не захотел подчиняться требованиям сотрудника исправительной колонии. Вместо этого он схватил острый предмет и напал на должностное лицо, нанося ему удары по голове, шее и телу. Однако сотрудник колонии сумел дать нападавшему отпор.

В отношении заключённого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

В настоящее время расследование завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что девушка, которой суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении сроком на один год и шесть месяцев, была обнаружена в Приморье отнюдь не за решеткой. Таксист, которого она обманула, говорит, что мошенница просидела в тюрьме всего один день, после этого каким-то чудом она оказалась на свободе.

#Новости#Происшествие
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