Бил острым предметом: осуждённый за убийство напал на сотрудника колонии в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что девушка, которой суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении сроком на один год и шесть месяцев, была обнаружена в Приморье отнюдь не за решеткой. Таксист, которого она обманула, говорит, что мошенница просидела в тюрьме всего один день, после этого каким-то чудом она оказалась на свободе.