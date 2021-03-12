vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта 2021, 10:00

Published 12 марта 2021, 10:00

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

«Как теперь в туалет ходить?» Приморцы обсуждают видео с жирной крысой в унитазе

12 марта 2021, 10:00
В социальных сетях приморцы активно обсуждают видео с жирной крысой, вылезшей из сливного отверстия в унитазе.

Как утверждается на странице популярного Instagram-паблика dpscontrol125rus, происшествие случилось в городе Находке.

«В Находке на Пограничной, 7 в квартире беременной женщины ночью из унитаза вылезла крыса», - сообщает автор поста.

Видео с крысой в унитазе всколыхнуло соцсети. Его опубликовали сразу несколько Instagram-пабликов, в том числе blog_vladivostok. Многие подписчики пришли в ужас от увиденного, а некоторые принялись делиться похожими историями.

«У меня дома, когда делали замену унитаза во время ремонта, из трубы канализации также вылезла большая крыса»;

«О, и у меня так было»;

«Да ладно, у меня на девятый заплыла»;

«У бабушки было так. Обычный пятиэтажный дом, они живут на четвёртом этаже, и ночью крыса прыгала в унитазе. Потом муж рассказал, что на работе бывают крысы в унитазах. Теперь я сначала свечу телефоном по ночам»;

«Закрывать унитаз и смывать почаще с химией нужно»;

«Это мастер Сплинтер»;

«И как теперь в туалет ходить?»;

«Главное, чтоб не змея»;

«Ужас!», - написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье крысы часто становятся героями социальных сетей. Напомним, в конце февраля в районе дома № 5 по улице Пестеля очевидец снял на видео, как животное поедало выброшенные кем-то рыбную требуху и головы. Лакомившуюся средь бела дня крысу совершенно не смущал стоявший перед ней человек и направленная на неё камера.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика