«Как теперь в туалет ходить?» Приморцы обсуждают видео с жирной крысой в унитазе

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье крысы часто становятся героями социальных сетей. Напомним, в конце февраля в районе дома № 5 по улице Пестеля очевидец снял на видео, как животное поедало выброшенные кем-то рыбную требуху и головы. Лакомившуюся средь бела дня крысу совершенно не смущал стоявший перед ней человек и направленная на неё камера.