«Как теперь в туалет ходить?» Приморцы обсуждают видео с жирной крысой в унитазе

Posted 12 марта 2021, 10:00
Published 12 марта 2021, 10:00
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Как утверждается на странице популярного Instagram-паблика dpscontrol125rus, происшествие случилось в городе Находке.
«В Находке на Пограничной, 7 в квартире беременной женщины ночью из унитаза вылезла крыса», - сообщает автор поста.
Видео с крысой в унитазе всколыхнуло соцсети. Его опубликовали сразу несколько Instagram-пабликов, в том числе blog_vladivostok. Многие подписчики пришли в ужас от увиденного, а некоторые принялись делиться похожими историями.
«У меня дома, когда делали замену унитаза во время ремонта, из трубы канализации также вылезла большая крыса»;
«О, и у меня так было»;
«Да ладно, у меня на девятый заплыла»;
«У бабушки было так. Обычный пятиэтажный дом, они живут на четвёртом этаже, и ночью крыса прыгала в унитазе. Потом муж рассказал, что на работе бывают крысы в унитазах. Теперь я сначала свечу телефоном по ночам»;
«Закрывать унитаз и смывать почаще с химией нужно»;
«Это мастер Сплинтер»;
«И как теперь в туалет ходить?»;
«Главное, чтоб не змея»;
«Ужас!», - написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье крысы часто становятся героями социальных сетей. Напомним, в конце февраля в районе дома № 5 по улице Пестеля очевидец снял на видео, как животное поедало выброшенные кем-то рыбную требуху и головы. Лакомившуюся средь бела дня крысу совершенно не смущал стоявший перед ней человек и направленная на неё камера.