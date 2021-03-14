Во Владивостоке на перекрёстке улиц Нейбута и Ладыгина заработают «умные» светофоры

Posted 14 марта 2021, 00:49
Published 14 марта 2021, 00:49
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Новая система будет введена на двух соседних перекрёстках в районе «Зелёного угла»: на пересечении улиц Ладыгина и Нейбута, Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова. Датчики системы самостоятельно сосчитают количество машин, стоящих в ожидании зелёного света. В зависимости от длины очереди будет определяться, сколько гореть запрещающему и разрешающему сигналам.
То есть, если дорога будет свободной, то стоять на красном, чтобы выехать на неё, придётся недолго.
Полноценно работать техника начнет через несколько недель, а пока автоматика будет производить сбор данных о движении автомобилей на этом участке.
«Новое оборудование предоставлено Владивостоку для апробации в существующих условиях дорожного движения», — рассказали в Управлении дорог и благоустройства Владивостока.
Эти светофоры были установлены в ходе претворения в жизнь продуманной еще в 2020 году концепции городских интеллектуальных транспортных систем. На других оживлённых перекрестках городских улиц такие же инновации можно ожидать, если аппаратура хорошо себя покажет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о проблемах, которые создали для жителей Владивостока неполадки в работе «умного» светофора на одной из улиц. Из-за поломки пешеходной кнопки горожанам приходилось перебегать улицу на красный свет.