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Posted 14 марта 2021, 00:49

Published 14 марта 2021, 00:49

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Во Владивостоке на перекрёстке улиц Нейбута и Ладыгина заработают «умные» светофоры

14 марта 2021, 00:49
Новые светофоры будут сами определять длительность зелёного и красного света. Аппаратура уже установлена, но настройка системы займет несколько недель, как сообщают в администрации приморской столицы.

Новая система будет введена на двух соседних перекрёстках в районе «Зелёного угла»: на пересечении улиц Ладыгина и Нейбута, Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова. Датчики системы самостоятельно сосчитают количество машин, стоящих в ожидании зелёного света. В зависимости от длины очереди будет определяться, сколько гореть запрещающему и разрешающему сигналам.

То есть, если дорога будет свободной, то стоять на красном, чтобы выехать на неё, придётся недолго.

Полноценно работать техника начнет через несколько недель, а пока автоматика будет производить сбор данных о движении автомобилей на этом участке.

«Новое оборудование предоставлено Владивостоку для апробации в существующих условиях дорожного движения», — рассказали в Управлении дорог и благоустройства Владивостока.

Эти светофоры были установлены в ходе претворения в жизнь продуманной еще в 2020 году концепции городских интеллектуальных транспортных систем. На других оживлённых перекрестках городских улиц такие же инновации можно ожидать, если аппаратура хорошо себя покажет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о проблемах, которые создали для жителей Владивостока неполадки в работе «умного» светофора на одной из улиц. Из-за поломки пешеходной кнопки горожанам приходилось перебегать улицу на красный свет.

#Новости#Общество#Владивосток#Светофор
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