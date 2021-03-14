Во Владивостоке на перекрёстке улиц Нейбута и Ладыгина заработают «умные» светофоры

Эти светофоры были установлены в ходе претворения в жизнь продуманной еще в 2020 году концепции городских интеллектуальных транспортных систем. На других оживлённых перекрестках городских улиц такие же инновации можно ожидать, если аппаратура хорошо себя покажет.