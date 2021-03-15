«С тобой — надежда и друзья»: во Владивостоке сняли клип благотворительного проекта

Posted 15 марта 2021, 03:33
Published 15 марта 2021, 03:33
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Цель проекта, как рассказали организаторы, — помощь детям с тяжелыми заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения. В частности, сейчас идет сбор на лечение девятилетней Даши Львовой.
«Даша очень творческий ребенок: играет на фортепиано, любит петь и выступать на сцене, занимается вокалом и актёрским мастерством, — рассказали организаторы. — В ноябре 2020 года Даше поставили диагноз — у нее тяжелая и редкая болезнь, всего только у 180 детей в мире зафиксировано подобное заболевание. Несмотря на болезнь и лечение, Даша каждый день дистанционно занимается в школе. Педагоги по вокалу и актерскому мастерству раз в неделю проводят благотворительные занятия для Даши. Сейчас артисты из разных городов России и стран объединились в международный благотворительный проект «Нас миллионы».
Одной из частей проекта и является съемка клипа. Песню «Нас миллионы» написал композитор и исполнитель Антон Азаров, финалист «Новой волны» и «Star Kids Vinograd». В завершающей стадии съемок, которые пройдут в Израиле, примет участие и Даша (сейчас она находится на лечении в этой стране, сбор средств идет на оплату полного курса терапии).
Проект «Нас миллионы» поддержали талантливые юные артисты из разных городов России: юная российская певица, представляющая нашу страну на детском «Евровидении-2020» София Феськова, победитель проекта на «Ты — супер» Даниил Хачатуров, финалист «Голос. Дети-7» Таисия Скоморохова и другие.
Во Владивостоке проект «Нас миллионы» поддержали Люsea (Люся Алексеенко), певица Eva star, Дмитрий Калугин, Антонина Токликишвили, солистка Приморской краевой филармонии Юлия Макеич, Владимир Сидоренко, Николай Нам, талантливые дети Приморья, ученики детского творческого центра «Star Kids Vinograd».
«Мы хотим, чтобы Дашина история показала всем, кто сейчас находится в сложной жизненной ситуации, что нужно жить, несмотря ни на что, жить законам жизни назло. Именно с этих строк начинается песня», — отметили организаторы.