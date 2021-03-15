«С тобой — надежда и друзья»: во Владивостоке сняли клип благотворительного проекта

«Даша очень творческий ребенок: играет на фортепиано, любит петь и выступать на сцене, занимается вокалом и актёрским мастерством, — рассказали организаторы. — В ноябре 2020 года Даше поставили диагноз — у нее тяжелая и редкая болезнь, всего только у 180 детей в мире зафиксировано подобное заболевание. Несмотря на болезнь и лечение, Даша каждый день дистанционно занимается в школе. Педагоги по вокалу и актерскому мастерству раз в неделю проводят благотворительные занятия для Даши. Сейчас артисты из разных городов России и стран объединились в международный благотворительный проект «Нас миллионы».