Водитель рейсового автобуса насмерть сбил пенсионерку на переходе в Приморье

В Госавтоинспекции отметили, что мужчина за рулём автобуса был опытным шофёром – его водительский стаж составляет 37 лет. В этом году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался. В момент аварии мужчина был трезв. Также в ГИБДД добавили, что в результате ДТП пассажиры автобуса не пострадали. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.