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Posted 22 марта 2021, 09:13

Published 22 марта 2021, 09:13

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Водитель рейсового автобуса насмерть сбил пенсионерку на переходе в Приморье

Водитель рейсового автобуса насмерть сбил пенсионерку на переходе в Приморье

22 марта 2021, 09:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Уссурийске пожилая женщина погибла под колёсами рейсового автобуса. Всё произошло днём на пешеходном переходе.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в районе дома № 157 по улице Некрасова.

Сотрудники ГИБДД установили, что 59-летний мужчина за рулём городского рейсового автобуса марки Hyundai Аero Сity ехал стороны улицы Орджоникидзе по улице Некрасова. В салоне общественного транспорта в это время находились пассажиры. На регулируемом пешеходном переходе автобус сбил 78-летнюю женщину, которая в это время шла по «зебре».

На место случившегося оперативно прибыла бригада скорой помощи. Медики осмотрели пенсионерку, диагностировали у неё черепно-мозговую травму и отвезли в реанимацию. К несчастью, спасти женщину не удалось: впоследствии она скончалась от полученных травм.

В Госавтоинспекции отметили, что мужчина за рулём автобуса был опытным шофёром – его водительский стаж составляет 37 лет. В этом году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался. В момент аварии мужчина был трезв. Также в ГИБДД добавили, что в результате ДТП пассажиры автобуса не пострадали. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на улице Крыгина во Владивостоке водитель пассажирского автобуса сбил 10-летнюю девочку. Данным случаем уже заинтересовалась прокуратура.

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