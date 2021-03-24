Социальные выплаты на дошкольников в Приморье пересмотрят

Во время подготовки ко второму чтению профильный комитет краевого парламента рассмотрел и поддержал поправки главы региона, которые вносят дополнительные изменения в краевой закон «О защите прав ребенка в Приморском крае». Речь идет об увеличении с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход которых после её получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ. Напомним, что размер выплаты, установленной с 1 января 2020 года, составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей.