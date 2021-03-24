Социальные выплаты на дошкольников в Приморье пересмотрят

Posted 24 марта 2021, 03:05
Published 24 марта 2021, 03:05
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Как напомнила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, законопроектом вносятся изменения в 12 краевых законов, положения которых связаны с величиной прожиточного минимума, установленной на очередной год.
Во время подготовки ко второму чтению профильный комитет краевого парламента рассмотрел и поддержал поправки главы региона, которые вносят дополнительные изменения в краевой закон «О защите прав ребенка в Приморском крае». Речь идет об увеличении с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход которых после её получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ. Напомним, что размер выплаты, установленной с 1 января 2020 года, составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей.
В соответствии с изменениями, внесенными в указ президента РФ от 20 марта 2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с 1 января 2021 года ежемесячная выплата устанавливается в размере:
— 75 процентов величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;
— 100 процентов величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.
Ежемесячная выплата в указанных размерах осуществляется на основании заявления гражданина, поданного начиная с 1 апреля 2021 года.
В краевом бюджете на 2021 год на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет предусмотрено 3,986 миллиарда рублей, в том числе 482,6 миллиона рублей из краевого бюджета.
Размер ежемесячной выплаты в 2021 году составляет 7 704,5 рублей (50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Приморском крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты (15409 рублей). В настоящее время выплату получили 52 055 детей.