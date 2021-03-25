«Представился полицейским»: приморцев предупреждают об опасной схеме мошенничества

Так, в полицию обратилась 36-летняя женщина. По её словам, ей поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и предупредила, что мошенники пытаются снять все деньги с её счетов, поэтому их срочно нужно перевести на страховые ячейки. Затем женщине позвонил мужчина, который представился полицейским. Он заверил доверчивую гражданку, что действия «сотрудника службы безопасности» правомерны, и женщине нужно следовать полученным указаниям.