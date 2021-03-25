«Представился полицейским»: приморцев предупреждают об опасной схеме мошенничества

Posted 25 марта 2021, 09:54
Published 25 марта 2021, 09:54
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, только в Хорольском районе с начала года было зарегистрировано девять таких преступлений. В одном случае доверчивая жительница Приморья потеряла более полумиллиона рублей.
Так, в полицию обратилась 36-летняя женщина. По её словам, ей поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и предупредила, что мошенники пытаются снять все деньги с её счетов, поэтому их срочно нужно перевести на страховые ячейки. Затем женщине позвонил мужчина, который представился полицейским. Он заверил доверчивую гражданку, что действия «сотрудника службы безопасности» правомерны, и женщине нужно следовать полученным указаниям.
Доверчивая жительница Приморья поверила мошенникам. Она пошла к банкомату и под руководством «сотрудника службы безопасности» перевела все деньги преступникам, тем самым потеряв 560 тысяч рублей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что известный приморский адвокат и блогер Галина Антонец также предупреждала жителей края о новых опасных схемах мошенничества. Юрист рассказала, что в некоторых случаях доверчивые жители края могут не только лишиться своих сбережений, но и попасть в серьёзные неприятности и даже внезапно оказаться фигурантом уголовного дела.