«Это будут образы людей»: новые памятники могут появиться во Владивостоке

«Эскиз памятника пока разрабатывается. Но, по словам инициаторов, уже можно сказать, что это будут образы людей – десантников разных поколений, а не нейтральные фигуры парашюта или самолёта, которые часто можно встретить в других городах», - рассказала начальник отдела охраны историко-культурного наследия управления культуры Светлана Москвитина.