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Posted 29 марта 2021, 12:13

Published 29 марта 2021, 12:13

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

«Это будут образы людей»: новые памятники могут появиться во Владивостоке

«Это будут образы людей»: новые памятники могут появиться во Владивостоке

29 марта 2021, 12:13
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
Памятники десантникам и узникам концлагерей могут появиться во Владивостоке.

Такой вопрос обсуждался на прошедшем в понедельник, 29 марта, совещании с участием членов Совета по культуре и искусству, которое состоялось в администрации Владивостока.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии краевого центра, предложение установить памятник десантникам поступило от Приморской краевой общественной организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Союз десантников». Местом для установки скульптурной композиции был выбран район Снеговой Пади, где в дальнейшем хотят обустроить Сквер десантников.

«Эскиз памятника пока разрабатывается. Но, по словам инициаторов, уже можно сказать, что это будут образы людей – десантников разных поколений, а не нейтральные фигуры парашюта или самолёта, которые часто можно встретить в других городах», - рассказала начальник отдела охраны историко-культурного наследия управления культуры Светлана Москвитина.

Инициатором установки памятника детям, погибшим в фашистских лагерях, выступил бывший узник концлагеря Виктор Забутырин. Предполагается, что мемориал может быть воздвигнут у памятника Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву, либо на территории Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа.

Также члены совета поддержали предложение установить во Владивостоке бюст начальника Морских сил Дальнего Востока, командующего Тихоокеанским флотом, начальника морских сил Рабоче-крестьянской Красной Армии Михаила Викторова. По предварительной информации, он будет располагаться в сквере в районе улицы Ульяновской.

В мэрии Владивостока напомнили, что в настоящее время памятники в дальневосточной столице устанавливают только на средства меценатов – в городском бюджете такие расходы на ближайшие годы не предусмотрены.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жителей Приморья приглашали принять участие во всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след».

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