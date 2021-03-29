Законодательный вал вместо рыночников: коротко об истории Заксобрания Приморья

«Если говорить о кадровом составе третьего созыва, то здесь наложил отпечаток фактор прихода к власти новой команды губернатора. В Законодательном Собрании края появились принципиально новые люди. Я бы назвал их новым поколением политиков-рыночников. Идя на выборы, они как профессионалы в той или иной сфере уже держали в голове те законы, нормативные акты, над которыми будут работать с учетом развития края в рыночных условиях. И такая конкретика во многом помогла одержать им победу. В крае к моменту формирования законодательного органа третьего созыва стало заметно меньше политических баталий, больше конструктивной работы», — сказал в 2001 году депутат Геннадий Лазарев.