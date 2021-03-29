Законодательный вал вместо рыночников: коротко об истории Заксобрания Приморья

Posted 29 марта 2021, 02:58
Published 29 марта 2021, 02:58
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
«Восток-Медиа» решило вспомнить, как проходили выборы в регионе последние 25 лет и как менялись позиции политических партий в регионе.
Свободная политика и «депутаты-рыночники»
Первым законодательным органом в регионе стала Дума Приморского края. Первый созыв избрали в 1995 году. Тогда на территории края было сформировано 39 избирательных округов (напомним, что сейчас их 30). Важно, что все депутаты избирались по мажоритарной системе, то есть, по одномандатным округам. Сейчас действует смешанная система, согласно которой часть депутатов избирается по партийным спискам, часть — выдвигается от конкретных территорий.
Срок полномочий первого парламента составлял два года. С июля 1995-го по декабрь 1996 председателем Думы являлся Игорь Лебединец, с декабря 1996 по декабрь 1997 парламент возглавлял Владимир Ведерников, с декабря 1996 по декабрь 1997 — Николай Литвинов. Всего депутаты приняли 110 законов и 742 постановления, главным одобренным документом при этом стал Устав Приморского края.
Период работы второго созыва Думы края оказался, пожалуй, самым непростым и интересным за всю историю краевого парламентаризма. Должность председателя с 1997 года занимал предприниматель Сергей Дудник. Причём процедура назначения проходила не в привычной для последних десятилетий атмосфере согласия элит.
«Вам со мной будет непросто. Наздратенко не тот человек, о котором можно сказать, что он „приятный парень“», — сказал губернатор Евгений Наздратенко перед заседанием, где выбирали спикера.
По воспоминаниям очевидцев, охрана отказалась пускать на заседание Думы многих представителей прессы, среди которых оказались журналисты телеканала РТВ, газет «Коммерсант» и «Владивосток». Но в итоге им всё же удалось попасть на мероприятие. Помимо Дудника, на пост спикера претендовали Валерий Розов (получил 4 голоса), Виталий Седых (кандидат от КПРФ, 6 голосов), Сергей Соловьёв (8 голосов). За самого Дудника проголосовал 21 человек. В 2000-м Дудника отозвали с поста, причиной стал конфликт с губернатором Сергеем Наздратенко. И спикером стал Сергей Жеков.
Уже в октябре 2001 единственный раз за всю историю краевого парламентаризма депутаты выразили вотум недоверие действующему главе региона, за это проголосовали 17 человек. В феврале Наздратенко добровольно ушёл в отставку, а к власти пришёл Сергей Дарькин. С его появлением в «Белом доме» и началось постепенное «приручение» законодательного органа.
В 2001 году произошло ещё одно заметное событие — краевую Думу переименовали в Законодательное Собрание Приморья. И в декабре 2001 состоялось первое заседание краевого парламента, обновлённого и по названию, и по сути.
Формирование третьего созыва прошло в два этапа. С первого раза удалось избрать лишь половину депутатов. Некоторые территории временно остались без представителей по причине низкой явки, на нескольких округах избиратели проголосовали против всех кандидатов. При этом желающих получить мандат оказалось немало — 295 человек. Интересно, что впервые кандидатам позволили вносить как подписи за своё выдвижение, так и денежные залоги: и тех и других в итоге оказалось примерно поровну.
Тот созыв оказался, наверное, самым ярким за всю современную историю края. Мандаты получили Игорь Пушкарёв, Владимир Николаев, Олег Кожемяко, Джамбулат Текиев, Василий Усольцев. Председателем был избран Сергей Сопчук. Большинство парламентариев созыва называли представителями «команды Дарькина».
«Если говорить о кадровом составе третьего созыва, то здесь наложил отпечаток фактор прихода к власти новой команды губернатора. В Законодательном Собрании края появились принципиально новые люди. Я бы назвал их новым поколением политиков-рыночников. Идя на выборы, они как профессионалы в той или иной сфере уже держали в голове те законы, нормативные акты, над которыми будут работать с учетом развития края в рыночных условиях. И такая конкретика во многом помогла одержать им победу. В крае к моменту формирования законодательного органа третьего созыва стало заметно меньше политических баталий, больше конструктивной работы», — сказал в 2001 году депутат Геннадий Лазарев.
Партийный расклад оказался следующим: «Единство» — 23 человека, КПРФ — 18, «Союз правых сил» и «Яблоко» — 8 человек, «Отечество» — 7, ЛДПР — 2 кандидата.
Восход «Единой России»
Законодательное Собрание третьего созыва, избранное в 2006 году, впервые было сформировано по смешанной системе. Решение было принято в интересах партии «Единая Россия», поскольку рейтинги структуры были высокими, а провести кандидата по спискам было куда легче, чем по одномандатным округам. Можно сказать, что с тех пор политическая система живёт в стремлении поддержать легитимность правящей партии.
В краевом парламенте были сформированы три партийные фракции: партий «Единая Россия», КПРФ и «Свобода и народовластие». Большинство, которого удалось добиться благодаря списочникам, принадлежало единороссам.
На протяжении последних 15 лет «Единая Россия» продолжает доминировать во всех созывах Законодательного Собрания. Каждый раз партии удавалось заполучить по 23 депутатских мандата, что обеспечивало ей большинство с 57,5% голосов депутатского корпуса. Менялись лишь пропорции между представительством депутатов, избранных по одномандатным округам и партийному списку. В 2006 году партию представляли 16 «списочников» и семь «одномандатников».
Приморским коммунистам в том году удалось провести по партийному списку всего двух депутатов.
Главой краевого парламента стал Виктор Горчаков, он останется на этой должности, пусть и с перерывами, до 2016 года.
В 2011 году, с началом работы четвёртого созыва, краевой парламент продолжил обретать привычные сегодня черты. На политической арене региона появились «Справедливая Россия» и ЛДПР. Обоим структурам удалось провести в ЗС ПК четырёх депутатов-«списочников». Коммунисты смогли получить уже девять мандатов: пять — по партсписку и четыре — в одномандатных округах.
Законодательный вал
Текущий созыв Законодательного Собрания, приступивший к работе в 2016 году, оказался одновременно и самым «приспособленческим», и самым продуктивным, о чем неоднократно говорили эксперты-политологи. За пять лет депутаты приняли более тысячи законов, при том, что за всё время существования парламента было одобрено около трёх тысяч инициатив. Но тут стоит учитывать, что большинство законов, принимаемых Законодательным Собранием, либо инициировано органами исполнительной власти, либо представляет собой приведение в соответствие регионального законодательства с федеральным.
Спикером парламента является Александр Ролик, бывший вице-губернатор, ранее занимавшийсяч вопросами внутренней политики. На днях он подал документы на праймериз «Единой России», так что если и не текущую должность, то мандат он явно намерен сохранить.
Большинство в парламенте по-прежнему за партией власти. На этот раз «Единой России» удалось провести девять «списочников» и 14 «одномандатников».
Кроме того, единороссы являются лидерами по числу депутатов-долгожителей. Президент ВГУЭС Геннадий Лазарев стал депутатом всех шести созывов ЗС ПК. Как минимум, три последних созыва обладателями мандатов становились единороссы Галуст Ахоян, Александр Бехтер, Джамбулат Текиев.
КПРФ в 2016 году один депутатский мандат потеряла. Сегодня в ЗС ПК партию представляют все те же пять «списочников» и три «одномандатника». Самый «титулованный» депутат-коммунист — Владимир Беспалов, который работает уже третий созыв подряд.
«Вместе с тем, деятельность коммунистов в Приморье приобретает все более радикальный характер, что ставит под сомнение их электоральные перспективы в нынешнем избирательном цикле. В прошлом году депутаты от КПРФ системно и последовательно выступали против принимавшихся краевыми властями мер по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. А затем и вовсе пошли на прямое сотрудничество с несистемной оппозицией, участвуя в незаконных протестных акциях сторонников Навального. Для избирателей региона, подавляющая часть которых настроена консервативно, это значимый маркер, который может сыграть с коммунистами злую шутку», — считает политолог Андрей Кудисов.
Приморскому отделению ЛДПР в 2016 году удалось улучшить свои позиции, добавив к четырем «списочникам» победу в одном из одномандатных округов. Сегодня в ЗС ПК насчитывается 5 «соколов Жириновского». Лидер регионального отделения ЛДПР Евгений Зотов имеет среди однопартийцев самый богатый опыт законотворчества, приобретенный за время работы в двух созывах регионального парламента.
«На предстоящих осенью выборах приморские последователи Жириновского могут оказаться в сложной ситуации. Им придется рассчитывать лишь на собственные силы. С большой вероятностью партийные ресурсы будут брошены в соседний Хабаровский край, где за губернаторский пост будет бороться представитель ЛДПР Михаил Дегтярев», — полагает Кудисов.
Заметно утратили позиции «эсеры». Им удалось заполучить всего лишь один мандат, его получил лидер партии в регионе Алексей Козицкий.
«Впрочем, на нем история представительства СР в парламенте Приморья с высокой вероятностью может закончиться: предпосылок к повторению достижения 2011 года у партии в регионе не просматривается. Усугубляет электоральную ситуацию для „эсеров“ очередное партийное „объединение“ — слияние „Справедливой России“ с партиями „Патриоты России“ Геннадия Семигина и „За правду!“ Захара Прилепина. Вряд ли избиратели станут голосовать за политическую силу, в списках кандидатов от которой они не найдут знакомых имен», — подытожил Кудисов.