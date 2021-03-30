«Под завалами может находиться человек»: в Приморье на руднике произошло обрушение

Posted 30 марта 2021, 09:54
Published 30 марта 2021, 09:54
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
В настоящее время под завалами может находиться один из горняков, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на РИА Новости.
Как рассказал корреспонденту информагентства представитель экстренных служб региона, после случившегося из рудника были выведены двадцать человек.
Отметим, что за последний месяц это уже второе ЧП на руднике «Королевский», относящемуся к Горно-металлургическому комплексу «Дальполиметалл» – одному из ведущих предприятий региона по добыче свинца, цинка и серебра.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 17 марта во время обрушения горных пород на руднике «Королевский» пострадали двое мужчин. Известно, что при обрушении на руднике находилось 30 человек, 28 из них удалось эвакуировать сразу. Двое оказались заблокированы. Первого из двоих оставшихся под завалом мужчин спасатели извлекли в 11:20, второго — в 11:45. Состояние одного горняка – удовлетворительное, второго – стабильно тяжёлое. Пострадавшие были переданы врачам скорой медицинской помощи. Прокуратура инициировала проверку по факту данного инцидента.