«Под завалами может находиться человек»: в Приморье на руднике произошло обрушение

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 17 марта во время обрушения горных пород на руднике «Королевский» пострадали двое мужчин. Известно, что при обрушении на руднике находилось 30 человек, 28 из них удалось эвакуировать сразу. Двое оказались заблокированы. Первого из двоих оставшихся под завалом мужчин спасатели извлекли в 11:20, второго — в 11:45. Состояние одного горняка – удовлетворительное, второго – стабильно тяжёлое. Пострадавшие были переданы врачам скорой медицинской помощи. Прокуратура инициировала проверку по факту данного инцидента.