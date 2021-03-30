Прокуратура проводит проверку по факту обрушения на руднике в Приморье

Posted 30 марта 2021, 13:19
Published 30 марта 2021, 13:19
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Как рассказали «Восток-Медиа» в прокуратуре Приморского края, в рамках проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам и причинам произошедшего, проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, а также соблюдение требований по охране труда на предприятии.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - подчеркнули в пресс-службе надзорного органа.
Также в ведомстве отметили, что результаты проверки взяты на контроль прокуратурой Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в 17:16 по местному времени спасателям поступил сигнал об обрушении породы на руднике «Королевский», относящемуся к Горно-металлургическому комплексу «Дальполиметалл». По предварительным данным, происшествие случилось при проведении подрывных работ. После этого из рудника были выведены двадцать человек, однако один из горняков оказался погребён под завалами в штольне. Группа горноспасателей Дальнегорской военизированной горноспасательной части МЧС России оперативно выехала на место аварии. В 19:19 на месте аварии было обнаружено тело человека без признаков жизни.