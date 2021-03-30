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Posted 30 марта 2021, 13:19

Published 30 марта 2021, 13:19

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения на руднике в Приморье

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения на руднике в Приморье

30 марта 2021, 13:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Дальнегорске прокуратура проводит проверку по факту обрушения на руднике «Королевский», которое произошло вечером во вторник, 30 марта. В результате происшествия погиб человек.

Как рассказали «Восток-Медиа» в прокуратуре Приморского края, в рамках проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам и причинам произошедшего, проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, а также соблюдение требований по охране труда на предприятии.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - подчеркнули в пресс-службе надзорного органа.

Также в ведомстве отметили, что результаты проверки взяты на контроль прокуратурой Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в 17:16 по местному времени спасателям поступил сигнал об обрушении породы на руднике «Королевский», относящемуся к Горно-металлургическому комплексу «Дальполиметалл». По предварительным данным, происшествие случилось при проведении подрывных работ. После этого из рудника были выведены двадцать человек, однако один из горняков оказался погребён под завалами в штольне. Группа горноспасателей Дальнегорской военизированной горноспасательной части МЧС России оперативно выехала на место аварии. В 19:19 на месте аварии было обнаружено тело человека без признаков жизни.

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