Прокуратура проводит проверку по факту обрушения на руднике в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в 17:16 по местному времени спасателям поступил сигнал об обрушении породы на руднике «Королевский», относящемуся к Горно-металлургическому комплексу «Дальполиметалл». По предварительным данным, происшествие случилось при проведении подрывных работ. После этого из рудника были выведены двадцать человек, однако один из горняков оказался погребён под завалами в штольне. Группа горноспасателей Дальнегорской военизированной горноспасательной части МЧС России оперативно выехала на место аварии. В 19:19 на месте аварии было обнаружено тело человека без признаков жизни.