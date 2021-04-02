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Posted 2 апреля 2021, 04:42

Published 2 апреля 2021, 04:42

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

в Хабаровском крае создали систему мониторинга за качеством питания населения

2 апреля 2021, 04:42
Хабаровский край стал одной из «пилотных» территорий страны, где реализуются мероприятия федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» — части нацпроекта «Демография». В регионе создана система мониторинга за тем, как и чем питаются жители.

Мониторинг призван дать объяснение зависимости здоровья хабаровчан от структуры их питания и качества потребляемых продуктов. Всё это делается на основе системных научных исследований. Для этих целей краевой «Центр гигиены и эпидемиологии» в 2020 году получил от правительства края новое оборудование — оно позволяет определять показатели качества пищевой продукции, идентифицировать биологически активные вещества и добавки, устанавливать остаточные количества антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения, анализировать измерения остатков пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна.

Всего с начала мониторинга в крае исследовали 560 проб пищевых продуктов, проведя 26 тысяч лабораторных исследований. 600 хабаровчан прошли анкетирование. Недостаточно качественная продукция была выявлена в 23 образовательных организациях, расположенных в Хабаровске, Комсомольском, Хабаровском, Бикинском, Советско-Гаванском, Ванинском районах. По результатам проверок из оборота было изъято 283 партии пищевых продуктов: где-то не хватало сопроводительных документов, где-то не был обозначен состав, у некоторых продуктов истёк срок годности или были нарушены условия хранения, кое-что забраковала лабораторная экспертиза.

Накануне в правительстве Хабаровского края состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Члены комиссии обсудили меры пресечения браконьерской добычи рыбы и икры, а также противодействие незаконной торговле продуктами на территории края.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Пищевые продукты#Мониторинг
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