в Хабаровском крае создали систему мониторинга за качеством питания населения

Мониторинг призван дать объяснение зависимости здоровья хабаровчан от структуры их питания и качества потребляемых продуктов. Всё это делается на основе системных научных исследований. Для этих целей краевой «Центр гигиены и эпидемиологии» в 2020 году получил от правительства края новое оборудование — оно позволяет определять показатели качества пищевой продукции, идентифицировать биологически активные вещества и добавки, устанавливать остаточные количества антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения, анализировать измерения остатков пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна.