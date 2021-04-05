«Русгидро» внедряет альткотельные на Дальнем Востоке

Отвечая на вопрос, чем руководствуется РусГидро, принимая решения инвестировать в достройку тех или иных ТЭЦ на Дальнем Востоке, её генеральный директор Виктор Хмарин перечислил ряд факторов. В первую очередь во внимание принимается техническое состояние существующих электростанций — если ресурс выработан, необходимость обновления очевидна. Кроме того, важную роль играет наблюдаемый и планируемый рост потребления электрической и тепловой энергии в том или ином месте. Не менее важны механизмы, обеспечивающие окупаемость проектов — и тут на стороне инвесторов выступает новый метод формирования тарифов, предложенный Минэнерго в 2017 году. Это тот самый метод альткотельной, с которым «Восток-Медиа» уже не раз знакомило своих читателей. Есть и другое название нового подхода к тарифообразованию — ценовая зона теплоснабжения.