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Posted 8 апреля 2021, 06:10

Published 8 апреля 2021, 06:10

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Дело скандальной стройки во Владивостоке получило новый оборот

Дело скандальной стройки во Владивостоке получило новый оборот

8 апреля 2021, 06:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Около дома № 14 на улице Кирова после многолетних прений решено организовать для жильцов благоустроенный сквер, а не строить многоэтажку. В администрации города предложили соответствующий проект, как сообщается в инстаграме мэра Олега Гуменюка.

Судьба этого участка земли давно является предметом споров местных жителей и строительной компании.

Конфликт близок к разрешению — в правила землепользования и застройки власти Владивостока внесли положения, запрещающие строить здесь многоэтажку и определяющие пространство как зеленую зону.

Такие изменения 17 марта поддержали в региональном правительстве, а до 30 числа текущего месяца горожане могут направить в мэрию свои предложения через сайт городской администрации или по почте.

«Теперь по генплану и правилам землепользования и застройки проходят общественные обсуждения», — говорится в инстаграме главы Владивостока.

После одобрения местными жителями поправки этот план вступит в силу.

Напомним, компания-застройщик собиралась возводить на этом месте многоэтажный жилой дом, против чего выступало местное население.

У фирмы имелось полученное в мэрии разрешение на строительство, однако протесты местных жителей привлекли внимание властей города, которые встали на сторону населения.

Ранее «Восток-Медиа» писало, как жители сразу нескольких домов выступили против возведения многоэтажки на месте зеленой зоны, в дело вмешались власти города.

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#Новости#Общество#Владивосток#Застройщик
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