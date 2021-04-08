Дело скандальной стройки во Владивостоке получило новый оборот

Posted 8 апреля 2021, 06:10
Published 8 апреля 2021, 06:10
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Судьба этого участка земли давно является предметом споров местных жителей и строительной компании.
Конфликт близок к разрешению — в правила землепользования и застройки власти Владивостока внесли положения, запрещающие строить здесь многоэтажку и определяющие пространство как зеленую зону.
Такие изменения 17 марта поддержали в региональном правительстве, а до 30 числа текущего месяца горожане могут направить в мэрию свои предложения через сайт городской администрации или по почте.
«Теперь по генплану и правилам землепользования и застройки проходят общественные обсуждения», — говорится в инстаграме главы Владивостока.
После одобрения местными жителями поправки этот план вступит в силу.
Напомним, компания-застройщик собиралась возводить на этом месте многоэтажный жилой дом, против чего выступало местное население.
У фирмы имелось полученное в мэрии разрешение на строительство, однако протесты местных жителей привлекли внимание властей города, которые встали на сторону населения.
Ранее «Восток-Медиа» писало, как жители сразу нескольких домов выступили против возведения многоэтажки на месте зеленой зоны, в дело вмешались власти города.