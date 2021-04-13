«Знатно разложился»: грузовик рухнул на леера под Владивостоком

Posted 13 апреля 2021, 09:50
Published 13 апреля 2021, 09:50
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Как сообщается на странице Instgram-паблика dps.control, авария случилась на развязке Седанка – Де-Фриз – бухта Патрокл по дороге со стороны Артёма в сторону Патрокла. Также в социальных сетях было опубликовано и фото с места событий.
«Грузовик перевернулся и лёг на леера», - информирует автор поста.
О пострадавших в результате аварии и её причинах не сообщается. Официальных комментариев от ГИБДД по поводу случившегося пока не поступало.
Подписчики паблика также прокомментировали случившееся:
«Знатно разложился»;
«Да там поворот крутоват», - написали под постом приморцы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в понедельник, 12 апреля, в городе Партизанске произошло жуткое дорожно-транспортное: грузовик вылетел с проезжей части на большой скорости и врезался в дерево. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и пожарные расчёты. К счастью, водитель грузовика остался жив, хотя и серьёзно пострадал. Взяв мужчину, который хотя и с большим трудом, но всё же мог самостоятельно передвигаться, под руки, медики отвели его к реанимационному автомобилю.