«Знатно разложился»: грузовик рухнул на леера под Владивостоком

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в понедельник, 12 апреля, в городе Партизанске произошло жуткое дорожно-транспортное: грузовик вылетел с проезжей части на большой скорости и врезался в дерево. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и пожарные расчёты. К счастью, водитель грузовика остался жив, хотя и серьёзно пострадал. Взяв мужчину, который хотя и с большим трудом, но всё же мог самостоятельно передвигаться, под руки, медики отвели его к реанимационному автомобилю.