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Posted 13 апреля 2021, 09:50

Published 13 апреля 2021, 09:50

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

«Знатно разложился»: грузовик рухнул на леера под Владивостоком

13 апреля 2021, 09:50
Сюжет
Происшествие
Очередное серьёзное ДТП с участием большегруза произошло в Приморье.

Как сообщается на странице Instgram-паблика dps.control, авария случилась на развязке Седанка – Де-Фриз – бухта Патрокл по дороге со стороны Артёма в сторону Патрокла. Также в социальных сетях было опубликовано и фото с места событий.

«Грузовик перевернулся и лёг на леера», - информирует автор поста.

О пострадавших в результате аварии и её причинах не сообщается. Официальных комментариев от ГИБДД по поводу случившегося пока не поступало.

Подписчики паблика также прокомментировали случившееся:

«Знатно разложился»;

«Да там поворот крутоват», - написали под постом приморцы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в понедельник, 12 апреля, в городе Партизанске произошло жуткое дорожно-транспортное: грузовик вылетел с проезжей части на большой скорости и врезался в дерево. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и пожарные расчёты. К счастью, водитель грузовика остался жив, хотя и серьёзно пострадал. Взяв мужчину, который хотя и с большим трудом, но всё же мог самостоятельно передвигаться, под руки, медики отвели его к реанимационному автомобилю.

#Новости#Происшествие
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