Богатые тоже не платят: в Улан-Удэ жильцы элитного дома задолжали более 1,5 млн руб.

«И вот эти люди, живущие буквально у бога за пазухой — злостные неплательщики за ЖКХ. Элитарии республики совершенно сознательно не платят по счетам — просто не хотят, не царское это дело. В то время, как живущие в самостройных бараках и сводящие концы с концами простые работяги изворачиваются и сводят копейку к копейке, чтобы выполнить свои обязательства», - пишет «Недальний Восток».