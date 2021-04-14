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Posted 14 апреля 2021, 11:36

Published 14 апреля 2021, 11:36

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Богатые тоже не платят: в Улан-Удэ жильцы элитного дома задолжали более 1,5 млн руб.

Богатые тоже не платят: в Улан-Удэ жильцы элитного дома задолжали более 1,5 млн руб.

14 апреля 2021, 11:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Улан-Удэ жильцы элитного дома задолжали за теплоэнергию 1,7 млн рублей.

Элитный жилой комплекс «Европа» стал ярким примером того, что обеспеченные граждане порой не желают «размениваться по мелочам» и оплачивать коммунальные услуги, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на Transsibinfo.

По информации телеграм-канала «Недальний Восток», долги богатых жильцов клубного ЖК «Европа» за тепло составили уже 1,7 миллиона рублей. Как утверждают новые медиа, среди должников числится, к примеру, депутат горсовета Дмитрий Путилин – фактически монополист рекламного рынка в городе. Как сообщают блогеры, парламентарий является собственником нежилого помещения в ЖК «Европа» и в то же время оказался одним из крупнейших должников за коммунальные услуги.

Также, по данным телеграм-канала, злостными неплательщиками оказались депутат Народного Хурала Республики Бурятия Вячеслав Покацкий и поставщик медицинского оборудования, предприниматель Дмитрий Перинов.

«И вот эти люди, живущие буквально у бога за пазухой — злостные неплательщики за ЖКХ. Элитарии республики совершенно сознательно не платят по счетам — просто не хотят, не царское это дело. В то время, как живущие в самостройных бараках и сводящие концы с концами простые работяги изворачиваются и сводят копейку к копейке, чтобы выполнить свои обязательства», - пишет «Недальний Восток».

Известно, что по данному поводу теплоэнергетики уже подали иски в суд. Теперь при помощи судебных приставов у должников могут забрать и недвижимое имущество, и элитные авто.

«В нашем обществе есть стереотип, согласно которому должниками за коммунальные услуги являются люди, не имеющие источников дохода либо асоциальные элементы. Однако в реальности огромные задолженности зачастую накапливают именно обеспеченные граждане Улан-Удэ», - прокомментировали в пресс-службе ПАО «ТГК-14».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье у граждан, не плативших длительное время по счетам за тепло, арестованы 23 объекта недвижимости и 79 автомобиля.

#Новости#Общество#Бурятия
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