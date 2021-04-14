Будет памятник: проезд на одной из улиц Владивостока закроют на целый день

На улице Верхнепортовая во Владивостоке временно ограничат движение автомобилей на одном из участков. Проезд от дома № 62а до дома № 56а будет недоступен с 14:00 до 20:00

Как рассказали в администрации приморской столицы, такие ограничения решили ввести для того, чтобы довезти и разгрузить материалы для установки нового памятника. В этом районе скоро появится мемориал героям-пограничникам Ивану Стрельникову и Николаю Буйневичу. 14 апреля рабочие должны подвезти материалы для монтажа постамента будущего памятника. Автолюбителей просят с вниманием и пониманием отнестись к возникшим неудобствам и строго соблюдать требования дорожных знаков. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что композиция будет посвящена двум лейтенантам, павшим в боях с китайской армией 2 марта 1969 года — Ивану Стрельникову и Николаю Буйневичу. Ожидается, что в день открытия объекта в сквере высадят деревья, а у подножия монумента заложат капсулу с землей с острова Даманский, где погибли пограничники.