Будет памятник: проезд на одной из улиц Владивостока закроют на целый день

Posted 14 апреля 2021, 02:24
Published 14 апреля 2021, 02:24
Modified 18 февраля, 06:29
Updated 18 февраля, 06:29
Как рассказали в администрации приморской столицы, такие ограничения решили ввести для того, чтобы довезти и разгрузить материалы для установки нового памятника.
В этом районе скоро появится мемориал героям-пограничникам Ивану Стрельникову и Николаю Буйневичу. 14 апреля рабочие должны подвезти материалы для монтажа постамента будущего памятника.
Автолюбителей просят с вниманием и пониманием отнестись к возникшим неудобствам и строго соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что композиция будет посвящена двум лейтенантам, павшим в боях с китайской армией 2 марта 1969 года — Ивану Стрельникову и Николаю Буйневичу. Ожидается, что в день открытия объекта в сквере высадят деревья, а у подножия монумента заложат капсулу с землей с острова Даманский, где погибли пограничники.