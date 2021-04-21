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Posted 21 апреля 2021, 02:39

Published 21 апреля 2021, 02:39

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Власти Приморья объяснили, почему митинг 21 апреля считается незаконным

Власти Приморья объяснили, почему митинг 21 апреля считается незаконным

21 апреля 2021, 02:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В департаменте внутренней политики Приморского края рассказали, почему митинг, запланированный на 21 апреля, будет считаться незаконным. Все дело в грубых нарушениях сроков подачи уведомления на проведение публичного мероприятия.

Заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко рассказала о том, что уведомление поступило в ведомство 20 апреля. При этом, согласно действующему законодательству, такое уведомление должно подаваться в срок не ранее 10 и не позднее пяти дней до дня проведения самого мероприятия.

Организаторы подали его всего за день до запланированной акции, что нарушает все установленные сроки.

Ольга Ивченко напомнила, что по закону публичные мероприятия могут проводиться в любых пригодных местах, если такие акции не угрожают безопасности окружающих.

«Организатору публичного мероприятия обоснованно предлагается устранить нарушения подачи уведомления и воспользоваться правом, установленным статьей 8 № 54-ФЗ „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“, и подать уведомление после прекращения действия обстоятельств, препятствующих проведению публичного мероприятия», — отметили в ведомстве.

Ранее полиция Приморья напомнила об опасности участия в несогласованных митингах, а также составила памятку, как организовать мероприятие такого рода в соответствии с законом.

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