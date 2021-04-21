Власти Приморья объяснили, почему митинг 21 апреля считается незаконным

Заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко рассказала о том, что уведомление поступило в ведомство 20 апреля. При этом, согласно действующему законодательству, такое уведомление должно подаваться в срок не ранее 10 и не позднее пяти дней до дня проведения самого мероприятия.