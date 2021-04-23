Получили меньше других: Аэрофлот пожаловался на очереди с кострами на Дальнем Востоке

«Комментарий о том, что люди занимают в 3 часа ночи очереди и жгут костры. Мы не раз говорили о том, что деньги должны прийти и распределены быть, условно говоря, хотя бы за месяц до наступления периода продаж перевозок. Тем не менее, деньги мы получаем в самый неожиданный момент, то есть, они просто падают на голову без предупреждения», — заявил Иван Батанов.