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Posted 23 апреля 2021, 00:58

Published 23 апреля 2021, 00:58

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Получили меньше других: Аэрофлот пожаловался на очереди с кострами на Дальнем Востоке

Получили меньше других: Аэрофлот пожаловался на очереди с кострами на Дальнем Востоке

23 апреля 2021, 00:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Аэрофлот
Авиакомпания «Аэрофлот» недовольна системой распределения субсидий на авиамаршруты с Дальнего Востока в центральную часть России.

Как пишет «Интерфакс», компания посетовала на то, что подобная ситуация складывается не первый год — представители «Аэрофлота» запрашивают один лимит, получая по итогу в четыре раза меньше желаемой суммы.

«В этом году дошло до того, что мы получили меньше других компаний. Как это произошло, вообще не понятно», — заявил директор департамента управления сетью и доходами «Аэрофлота» Иван Батанов.

Он добавил, что субсидии поступают всегда внезапно и без предупреждения, предугадать их время невозможно. Последствием этого становится то, что компания тут же открывает продажи, а люди спешат купить билеты по льготному тарифу как можно быстрее, создавая серьёзные очереди.

«Комментарий о том, что люди занимают в 3 часа ночи очереди и жгут костры. Мы не раз говорили о том, что деньги должны прийти и распределены быть, условно говоря, хотя бы за месяц до наступления периода продаж перевозок. Тем не менее, деньги мы получаем в самый неожиданный момент, то есть, они просто падают на голову без предупреждения», — заявил Иван Батанов.

В качестве отдельной проблемы Батанов озвучил отсутствие продаж субсидируемых билетов через интернет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в 2021 году перелеты по субсидируемым тарифам из городов Дальнего Востока будут выполнять шесть российских авиакомпаний. Это «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, «Якутия» и «Алроса».

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#Новости#Экономика#Аэрофлот
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