Получили меньше других: Аэрофлот пожаловался на очереди с кострами на Дальнем Востоке

Posted 23 апреля 2021, 00:58
Published 23 апреля 2021, 00:58
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как пишет «Интерфакс», компания посетовала на то, что подобная ситуация складывается не первый год — представители «Аэрофлота» запрашивают один лимит, получая по итогу в четыре раза меньше желаемой суммы.
«В этом году дошло до того, что мы получили меньше других компаний. Как это произошло, вообще не понятно», — заявил директор департамента управления сетью и доходами «Аэрофлота» Иван Батанов.
Он добавил, что субсидии поступают всегда внезапно и без предупреждения, предугадать их время невозможно. Последствием этого становится то, что компания тут же открывает продажи, а люди спешат купить билеты по льготному тарифу как можно быстрее, создавая серьёзные очереди.
«Комментарий о том, что люди занимают в 3 часа ночи очереди и жгут костры. Мы не раз говорили о том, что деньги должны прийти и распределены быть, условно говоря, хотя бы за месяц до наступления периода продаж перевозок. Тем не менее, деньги мы получаем в самый неожиданный момент, то есть, они просто падают на голову без предупреждения», — заявил Иван Батанов.
В качестве отдельной проблемы Батанов озвучил отсутствие продаж субсидируемых билетов через интернет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в 2021 году перелеты по субсидируемым тарифам из городов Дальнего Востока будут выполнять шесть российских авиакомпаний. Это «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, «Якутия» и «Алроса».