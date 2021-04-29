Гороскоп на 30 апреля: романтические приключения Дев и расслабленность Козерогов

Posted 29 апреля 2021, 07:30
Published 29 апреля 2021, 07:30
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
ОВНАМ будет непросто управлять своими желаниями и эмоциями. Решением важных вопросов лучше заниматься сообща. Период полон планов и надежд, большинство из которых могут осуществиться в скором времени.
У многих ТЕЛЬЦОВ активизируются контакты со старыми друзьями. Будьте внимательны к влиянию, которое оказывает ваше настроение на ваши дела. Похоже, вам предстоит отстаивать свои убеждения, — и уверенность в собственной правоте очень поможет!
БЛИЗНЕЦЫ, ваше влияние на окружающих имеет спорный характер. Постоянно оказывая людям помощь, некоторых из них вы лишите их собственной силы. Хорошее время для того, чтобы разобраться со своими собственными задачами.
Успех в коммерческой деятельности ждёт РАКОВ. Наступило время преодоления ограничений, наложенных ранее. Встреча со старым знакомым может принять неожиданный оборот.
У ЛЬВОВ удачный период для накопления информации и педагогической деятельности. Овладев новыми знаниями, в дальнейшем вы получите больше возможностей влиять на других. Приветствуйте перемены и постарайтесь, прежде всего, достичь мира внутри.
ДЕВАМ нужно быть осмотрительнее, имея дело с бумагами и финансами, особенно чужими. Намечаются семейные вечеринки, романтические приключения. Под воздействием друзей могут сильно измениться ваши взгляды.
ВЕСЫ сегодня необычайно легки на подъём. Не исключено, что вы с энтузиазмом обзаведетесь полезными связями. Следует аккуратно отнестись к информации, приходящей из непривычных источников.
Разнообразные соблазны проверят СКОРПИОНОВ на прочность. Предпринимая поездки, тщательно выбирайте попутчиков. Некоторых посетит сильное желание облагородить жилище, и они не пожалеют на это ни сил, ни денег.
СТРЕЛЬЦАМ лучше удержаться от выяснения отношений с окружающими. Пусть ваша голова будет занята более конструктивными вещами. Прекрасное время для того, чтобы позаботиться о своём здоровье.
Расслабленность, в которой пребывают сейчас КОЗЕРОГИ, может негативно отразиться на профессиональных делах. Зато это же не слишком серьёзное настроение будет способствовать ведению переговоров и решению личных дел.
У ВОДОЛЕЕВ наладятся отношения с лицами старшего поколения. День хорош для совершенствования литературного мастерства, овладения компьютерными программами. Есть шанс заработать, не выходя из дома.
РЫБАМ сейчас для достижения успеха важно объединить свои усилия с теми, кто воодушевлен похожими идеями. Отнеситесь внимательно к психическому состоянию своих близких. Может, вы захотите обсудить с ними планы на лето.